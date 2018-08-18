Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"
Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет. У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город. Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.
Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле. И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать. Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали. Бредни про илитные продукты и отдыхи в кабаках и сетевых ресторанах вообще умиляют. Понаех на аренде хоть бы в Мафию с зарплаты смог сходить.А так, Портер-паб предел его счастья, если хочет летом хотя бы в 3 звёзды слетать в Аланью.
Согласен, у меня брат имеет в Виннице свой штуцер, квартиру в новострое и говорит что Киев ему нафиг вобще не впался. Винница очень неплохо набирает обороты по комфортности. https://www.youtube.com/watch?v=TPjepTzH1iQ&t=374s Даже велики городские запустили. У меня зубной врач в Виннице очень неплохой. Цены демократические.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
remark написав:Все я помню, какие не простые времена начались после кидка Сбербанка СССР и длилось это долгие годы, до появления гривны в 1996 году. Для себя без эмоций смоделируйте возможную ситуацию, сбылся прогноз Наймана, пошли матрасники клеить доллары на стены, то кто и за какие деньги прийдет к Вам покупать бетон? Может хомяк с золотыми слитками прийдет или бариста заработает, возможно, но за сколько лет и хватит ли вашей жизни для таких ожиданий.
Лучше быть владельцем бетона, чем владельцем туалета, оклеенного бумагой, если есть что оклеивать, потому что в арендной квартире арендодатель такое может и не разрешить. Про разную судьбу кооперативного хрущика (радостную) и пачки советских рублей (печальную) уже выше сказали.
Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"
И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать. Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали. .
Хоттаб, тебе прийдется немного напрячься, и дать пару цифр по статистике, ок? Я напрягся и по Киеву данные нашел, 5 минут, ну а Чернигов на тебе, хорошо? Или можешь дать цифры по Херсону (я забыл в каком городе ты живешь).
Итак, в Киеве население за 29 лет выросло на 100%. За это же время население Чернигова выросло на .... (вот тут тебе нужно вписать соответствующую цифру).
В Киеве 25% от всех студентов страны (фактически четверть всей молодежи). В Чернигове - .... студентов (в табличке кстати было, я ссылочку выкладывал).
Средний возраст Киевлянина -39 лет, а Черниговчанина - ..... лет.
От себя добавлю, что среди арендаторов квартир в Киеве приезжих более 90%, киевлян всего 10% а то и меньше. Тоесть вопреки мнению Хоттаба народ прет и прет в Киев. Уверен, что черниговчан, арендующих в Киеве намного больше, чем Киевлян, арендующих в Чернигове. Почему?
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 24 тра, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет. ... Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.
Есть размышления, есть факты. За 20 лет Киев увеличился в два раза, остальные города в лучшем случае не сильно уменьшились.
Елена8 написав:Никто не хочет в столицу))). Но кто же все эти люди, что создают такой трафик, что просто ад)))? Это наверно все те кто не хочет в Киев...
аккуратно предположу что кто хотел переехать тот уже переехал. Смысл ехать в Киев за 8к-10к грн? А на бОльшие зарплаты и свои желающие есть. У меня много знакомых с периферии, лет 7-10 назад почти каждый хотел переехать в киев, а сейчас никто! в Польшу -да, из арендованной в свою квартиру- да, из однушки в трешку -да, из квартиры в свой дом (не в селе) -да, в киев -нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 тра, 2020 14:50, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Это вы - д..., если считаете, что с открытием метро экономика поедет так же быстро, как ехала перед его закрытием.
И так, для справочки - я работаю в компании, где на удаленке может бесконечно долго находиться 90% персонала. Для оставшихся 10% сотрудников и для всех 100% бизнес-процессов хватает корпоративного транспорта. И свободного кэша достаточно для финансирования операций и инвестиций. И тем не менее, в апреле наши продажи обвалились на 28%, а в мае - на 35%. С 12-го мая (ослабление карантина) динамика продолжает ухудшаться. Ни о каком возврате спроса речи и близко нет!
С д... согласен, а по второму абзацу есть вопрос - насколько с начала карантина уменьшились ваши личные накопления, отложенные на покупку?
Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"
Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет. У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город. Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.
Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле. И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать. Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали. Бредни про илитные продукты и отдыхи в кабаках и сетевых ресторанах вообще умиляют. Понаех на аренде хоть бы в Мафию с зарплаты смог сходить.А так, Портер-паб предел его счастья, если хочет летом хотя бы в 3 звёзды слетать в Аланью.
Согласен, у меня брат имеет в Виннице свой штуцер, квартиру в новострое и говорит что Киев ему нафиг вобще не впался. Винница очень неплохо набирает обороты по комфортности. https://www.youtube.com/watch?v=TPjepTzH1iQ&t=374s Даже велики городские запустили. У меня зубной врач в Виннице очень неплохой. Цены демократические.
Да понятно, что Киев нах никому не всрався. Правда по пути из Одессы в Киев интерсити в Виннице заполняется +/- полностью. Ну и 4000ную страничку разменяли с начала прошлого года и хз какую за почти 11 лет существования ветки. Уверен, где-то существует винницкий форум по недвиге и там активность куда выше.
Hotab написав:Утром на въезд, а вечером на выезд?? Та однозначно это прогулять по ТРЦ, которые есть только в Киеве. И в ресторанах сетевых посидеть. Ну а как иначе.
Елена, речь о бреднях "в шлеме", что хотят и мечтают. Да, ездят на заработки. По безнадеге. И снимают для работы, и домой ежедневно, по-разному.В командировки ездят, на машине тоже. На курсы повышения, на учебу. Решать вопросы в министерствах, департаментах, разрешительных организациях.
Но это не "мечтают". А "вынуждены".
Утром и вечером пробки на въезд и выезд из Киева создают те, кто живет в Ирпенях и Софиевских Борщаговках, но работает в Киеве. Живут не в Киеве потому, что денег не хватило на покупку или съем внутри города. Как думаете стоя в этих ежедневных пробках люди не мечтают жить внутри столицы и освободить минимум часа 3 жизни каждый день?
Унуноктий написав:простите но вы долбоёб, метро открыли едьте на работу ВВП поднимать
Это вы - д..., если считаете, что с открытием метро экономика поедет так же быстро, как ехала перед его закрытием.
И так, для справочки - я работаю в компании, где на удаленке может бесконечно долго находиться 90% персонала. Для оставшихся 10% сотрудников и для всех 100% бизнес-процессов хватает корпоративного транспорта. И свободного кэша достаточно для финансирования операций и инвестиций. И тем не менее, в апреле наши продажи обвалились на 28%, а в мае - на 35%. С 12-го мая (ослабление карантина) динамика продолжает ухудшаться. Ни о каком возврате спроса речи и близко нет!