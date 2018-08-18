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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:39
Елена8 написав: Hotab написав:
Утром на въезд, а вечером на выезд??
Та однозначно это прогулять по ТРЦ, которые есть только в Киеве. И в ресторанах сетевых посидеть. Ну а как иначе.
Елена, речь о бреднях "в шлеме", что хотят и мечтают.
Да, ездят на заработки. По безнадеге.
И снимают для работы, и домой ежедневно, по-разному.В командировки ездят, на машине тоже. На курсы повышения, на учебу. Решать вопросы в министерствах, департаментах, разрешительных организациях.
Но это не "мечтают". А "вынуждены".
Утром и вечером пробки на въезд и выезд из Киева создают те, кто живет в Ирпенях и Софиевских Борщаговках, но работает в Киеве. Живут не в Киеве потому, что денег не хватило на покупку или съем внутри города. Как думаете стоя в этих ежедневных пробках люди не мечтают жить внутри столицы и освободить минимум часа 3 жизни каждый день?
Какой дурак променяет комфортный автомобиль на метро с давкой?
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:44
Vlad442 написав:
С д... согласен, а по второму абзацу есть вопрос - насколько с начала карантина уменьшились ваши личные накопления, отложенные на покупку?
Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг. Мы в ТОПе всех рейтингов работодателей - у нас социализм в хорошем смысле этого слова. Мы никого не сокращаем, зарплаты не режем и даже продолжаем платить бонусы сотрудникам, у которых KPI качественные (количественные - понятно, что никто не выполняет с приходом кризиса).
А вот наши продажи - очень показательные и чувствительные к размеру располагаемых доходов населения. И там печалька...
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:45
investorkiev ,
А почему ты не сравниваешь с 1913 годом? (с) твои слова.
А за 15 лет практически на месте топчется. Рост есть, безусловно, но прям взрывной....
И это с учётом, что близлежащий пригород получает киевская адреса и его жители становятся киевлянами.
По состоянию на 1 апреля 2007 года население Киева составляет 2,720 млн человек.
По данным Государственного комитета статистики, по состоянию на 1 июля 2008 года, численность населения Киева составляла 2,745 млн человек.
На начало 2012 года население Киева составляет 2,8 млн человек.
В 2012 году население Киева увеличилось всего на 30 тысяч человек.
По оценке на 1 января 2013 года, численность населения Киева составляла 2 миллиона 845 тысяч человек.
По данным киевского управления статистики, на 1 февраля 2014 года население Киева составляет 2,86 млн человек.
В 2014 году население Киева увеличилось — из-за боевых действий на востоке Украины в столицу перебралось немало жителей Донецка и Луганска.
По данным ЦСУ Украины, в конце 2014 года население Киева составляло 2,886,321 человек.
Население Киева, по данным Госслужбы статистики Украины, на 1 декабря 2015 года составляло 2,904 млн человек.
По состоянию на 1 марта 2016 года численность населения Киева составила 2 млн 908 тыс. 614 человек.
По состоянию на 1 июня 2016 года, численность населения Киева составила 2 млн 909,4 тыс. человек
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:46
BIGor написав: Елена8 написав:
Утром и вечером пробки на въезд и выезд из Киева создают те, кто живет в Ирпенях и Софиевских Борщаговках, но работает в Киеве. Живут не в Киеве потому, что денег не хватило на покупку или съем внутри города. Как думаете стоя в этих ежедневных пробках люди не мечтают жить внутри столицы и освободить минимум часа 3 жизни каждый день?
Какой дурак променяет комфортный автомобиль на метро с давкой?
А что в Киеве на машине нельзя ездить? Вот на одной фирме работают два сотрудника- один на машине возвращается домой внутри Киева, второй проделывает тот же самый путь внутри Киева+ выезд из города + доезд до условного Ирпеня. А некоторые из Ирпеней на машине едут до Академгородка паркуют там машину и по Киеву добираются уже на метро в целях экономии.
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Елена8
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:50
zРадио написав: Vlad442 написав:
С д... согласен, а по второму абзацу есть вопрос - насколько с начала карантина уменьшились ваши личные накопления, отложенные на покупку?
Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг. Мы в ТОПе всех рейтингов работодателей - у нас социализм в хорошем смысле этого слова. Мы никого не сокращаем, зарплаты не режем и даже продолжаем платить бонусы сотрудникам, у которых KPI качественные (количественные - понятно, что никто не выполняет с приходом кризиса).
А вот наши продажи - очень показательные и чувствительные к размеру располагаемых доходов населения. И там печалька...
Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:50
В Киеве около 1082 тыс. квартир. Это в среднем по 3 человека на квартиру без учета приезжих.
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Елена8
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:52
BIGor написав:
А что за сфера товаров, если не секрет?
Непродуктовый FMСG. В продуктовом, знаю, чуть лучше ситуация - минус 16%
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:53
Елена8 написав:
В Киеве около 1082 тыс. квартир. Это в среднем по 3 человека на квартиру без учета приезжих.
Очень смелое предположение о "в среднем по 3".
Как и "без учёта приезжих". А приезжие на работе спят? Или в этих квартрах?
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Hotab
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:53
Vlad442 написав: remark написав:
Все я помню, какие не простые времена начались после кидка Сбербанка СССР и длилось это долгие годы, до появления гривны в 1996 году. Для себя без эмоций смоделируйте возможную ситуацию, сбылся прогноз Наймана, пошли матрасники клеить доллары на стены, то кто и за какие деньги прийдет к Вам покупать бетон? Может хомяк с золотыми слитками прийдет или бариста заработает, возможно, но за сколько лет и хватит ли вашей жизни для таких ожиданий.
Лучше быть владельцем бетона, чем владельцем туалета, оклеенного бумагой, если есть что оклеивать, потому что в арендной квартире арендодатель такое может и не разрешить.
Про разную судьбу кооперативного хрущика (радостную) и пачки советских рублей (печальную) уже выше сказали.
Черговий хтбгаф, крах долара ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:57
Hotab написав: Елена8 написав:
В Киеве около 1082 тыс. квартир. Это в среднем по 3 человека на квартиру без учета приезжих.
Очень смелое предположение о "в среднем по 3".
Как и "без учёта приезжих". А приезжие на работе спят? Или в этих квартрах?
В Киеве населения по официальным данным около 3000000 - просто разделите на количество квартир. И да это без учёта приезжих, поскольку редко понаехал регистрируются в съемном жилье, они просто приезжают из Херсонов, снимают квартиру и идут на работу, продолжая быть прописанными в Херсоне
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