Додано: Нед 24 тра, 2020 13:45

investorkiev ,



А почему ты не сравниваешь с 1913 годом? (с) твои слова.

А за 15 лет практически на месте топчется. Рост есть, безусловно, но прям взрывной....

И это с учётом, что близлежащий пригород получает киевская адреса и его жители становятся киевлянами.



По состоянию на 1 апреля 2007 года население Киева составляет 2,720 млн человек.



По данным Государственного комитета статистики, по состоянию на 1 июля 2008 года, численность населения Киева составляла 2,745 млн человек.



На начало 2012 года население Киева составляет 2,8 млн человек.



В 2012 году население Киева увеличилось всего на 30 тысяч человек.



По оценке на 1 января 2013 года, численность населения Киева составляла 2 миллиона 845 тысяч человек.



По данным киевского управления статистики, на 1 февраля 2014 года население Киева составляет 2,86 млн человек.



В 2014 году население Киева увеличилось — из-за боевых действий на востоке Украины в столицу перебралось немало жителей Донецка и Луганска.



По данным ЦСУ Украины, в конце 2014 года население Киева составляло 2,886,321 человек.



Население Киева, по данным Госслужбы статистики Украины, на 1 декабря 2015 года составляло 2,904 млн человек.







По состоянию на 1 марта 2016 года численность населения Киева составила 2 млн 908 тыс. 614 человек.



По состоянию на 1 июня 2016 года, численность населения Киева составила 2 млн 909,4 тыс. человек

