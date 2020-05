Додано: Нед 24 тра, 2020 13:53

Vlad442 написав: remark написав: Все я помню, какие не простые времена начались после кидка Сбербанка СССР и длилось это долгие годы, до появления гривны в 1996 году. Для себя без эмоций смоделируйте возможную ситуацию, сбылся прогноз Наймана, пошли матрасники клеить доллары на стены, то кто и за какие деньги прийдет к Вам покупать бетон? Может хомяк с золотыми слитками прийдет или бариста заработает, возможно, но за сколько лет и хватит ли вашей жизни для таких ожиданий. Все я помню, какие не простые времена начались после кидка Сбербанка СССР и длилось это долгие годы, до появления гривны в 1996 году. Для себя без эмоций смоделируйте возможную ситуацию, сбылся прогноз Наймана, пошли матрасники клеить доллары на стены, то кто и за какие деньги прийдет к Вам покупать бетон? Может хомяк с золотыми слитками прийдет или бариста заработает, возможно, но за сколько лет и хватит ли вашей жизни для таких ожиданий.

Лучше быть владельцем бетона, чем владельцем туалета, оклеенного бумагой, если есть что оклеивать, потому что в арендной квартире арендодатель такое может и не разрешить.

Про разную судьбу кооперативного хрущика (радостную) и пачки советских рублей (печальную) уже выше сказали. Лучше быть владельцем бетона, чем владельцем туалета, оклеенного бумагой, если есть что оклеивать, потому что в арендной квартире арендодатель такое может и не разрешить.Про разную судьбу кооперативного хрущика (радостную) и пачки советских рублей (печальную) уже выше сказали.

Черговий хтбгаф, крах долара ... Черговий хтбгаф, крах долара ...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/