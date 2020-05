Додано: Нед 24 тра, 2020 13:58

investorkiev написав: Hotab написав: flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"



И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать.

Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали.

. , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать.Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали.



Хоттаб, тебе прийдется немного напрячься, и дать пару цифр по статистике, ок? Я напрягся и по Киеву данные нашел, 5 минут, ну а Чернигов на тебе, хорошо? Или можешь дать цифры по Херсону (я забыл в каком городе ты живешь).



Итак, в Киеве население за 29 лет выросло на 100%. За это же время население Чернигова выросло на .... (вот тут тебе нужно вписать соответствующую цифру).



В Киеве 25% от всех студентов страны (фактически четверть всей молодежи). В Чернигове - .... студентов (в табличке кстати было, я ссылочку выкладывал).



Средний возраст Киевлянина -39 лет, а Черниговчанина - ..... лет.



Средняя зарплата в Киеве в марте 2020 года - 18000 грн ( https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/ ), а в Чернигове - .... грн.



От себя добавлю, что среди арендаторов квартир в Киеве приезжих более 90%, киевлян всего 10% а то и меньше. Тоесть вопреки мнению Хоттаба народ прет и прет в Киев.

Уверен, что черниговчан, арендующих в Киеве намного больше, чем Киевлян, арендующих в Чернигове. Почему? Хоттаб, тебе прийдется немного напрячься, и дать пару цифр по статистике, ок? Я напрягся и по Киеву данные нашел, 5 минут, ну а Чернигов на тебе, хорошо? Или можешь дать цифры по Херсону (я забыл в каком городе ты живешь).Итак, в Киеве население за 29 лет выросло на 100%. За это же время население Чернигова выросло на .... (вот тут тебе нужно вписать соответствующую цифру).В Киеве 25% от всех студентов страны (фактически четверть всей молодежи). В Чернигове - .... студентов (в табличке кстати было, я ссылочку выкладывал).Средний возраст Киевлянина -39 лет, а Черниговчанина - ..... лет.Средняя зарплата в Киеве в марте 2020 года - 18000 грн (), а в Чернигове - .... грн.От себя добавлю, что среди арендаторов квартир в Киеве приезжих более 90%, киевлян всего 10% а то и меньше. Тоесть вопреки мнению Хоттаба народ прет и прет в Киев.Уверен, что черниговчан, арендующих в Киеве намного больше, чем Киевлян, арендующих в Чернигове. Почему?

гагага, Киев 5 млн, гагага,

це разом з маятниковою мiграцiею з пригородiв та обл. в робочий день до карантина не в сезон вiдпусток., вечором 40% назад, так що куян макс. 3млн. гагага, Киев 5 млн, гагага,це разом з маятниковою мiграцiею з пригородiв та обл. в робочий день до карантина не в сезон вiдпусток., вечором 40% назад, так що куян макс. 3млн.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/