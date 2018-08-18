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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40004001400240034004>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 44
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
27%
12
знизяться на 10-25%
34%
15
знизяться на 25%-50%
18%
8
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:58

  airmax78 написав:Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.


Я читаю эту ветку только с марта. Если голосовалка проводилась в 2019-м, то ничего выдающегося в этом нет - это и динамика средних зарплат по Госстату показывает. Но в 2014-2015 гг, действительно, была ж - надеюсь, отрицать не станете? А у нас - не было. На долларовый эквивалент зарплат мы вышли уже в 2016-м
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:58

  investorkiev написав:
  Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"

И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать.
Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали.
.


Хоттаб, тебе прийдется немного напрячься, и дать пару цифр по статистике, ок? Я напрягся и по Киеву данные нашел, 5 минут, ну а Чернигов на тебе, хорошо? Или можешь дать цифры по Херсону (я забыл в каком городе ты живешь).

Итак, в Киеве население за 29 лет выросло на 100%. За это же время население Чернигова выросло на .... (вот тут тебе нужно вписать соответствующую цифру).

В Киеве 25% от всех студентов страны (фактически четверть всей молодежи). В Чернигове - .... студентов (в табличке кстати было, я ссылочку выкладывал).

Средний возраст Киевлянина -39 лет, а Черниговчанина - ..... лет.

Средняя зарплата в Киеве в марте 2020 года - 18000 грн (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/ ), а в Чернигове - .... грн.

От себя добавлю, что среди арендаторов квартир в Киеве приезжих более 90%, киевлян всего 10% а то и меньше. Тоесть вопреки мнению Хоттаба народ прет и прет в Киев.
Уверен, что черниговчан, арендующих в Киеве намного больше, чем Киевлян, арендующих в Чернигове. Почему?

гагага, Киев 5 млн, гагага,
це разом з маятниковою мiграцiею з пригородiв та обл. в робочий день до карантина не в сезон вiдпусток., вечором 40% назад, так що куян макс. 3млн.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг.

Вот так каждый говорит, кто с котлеткой в заначке, который вышел на поиски дешевых вариантов (по ТВ ужас нагнетают же) и не нашел их начал ванговать на попозже.
К осени восстановятся продажи на вашей фирме и все будет хорошо.

Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:02

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Средняя зарплата в Киеве в марте 2020 года - 18000 грн (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/ ), а в Чернигове - .... грн.

Странно, что госкомстат показал повышение средней ЗП в Киеве на 1500 грн в марте. :shock:

декабрь 2017 14035 2392 20.5% 5258 59.9%
январь 2018 11668 -2367 -16.9% 3957 51.3%
февраль 2018 12124 456 3.9% 4296 54.9%
март 2018 13388 1264 10.4% 5006 59.7%

декабрь 2017 14035 2392 20.5% 5258 59.9%
январь 2018 11668 -2367 -16.9% 3957 51.3%
февраль 2018 12124 456 3.9% 4296 54.9%
март 2018 13388 1264 10.4% 5006 59.7%

декабрь 2019 18869 2895 18.1% 6605 53.9%
январь 2020 15787 -3082 -16.3% 5060 47.2%
февраль 2020 16447 659 4.2% 5599 51.6%
март 2020 17990 1544 9.4% 6544 57.2%

кожного року пiк в груднi, потiм в березнi
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 тра, 2020 14:06, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:03

  Елена8 написав:
  Hotab написав:Очень смелое предположение о "в среднем по 3".
Как и "без учёта приезжих". А приезжие на работе спят? Или в этих квартрах?

В Киеве населения по официальным данным около 3000000 - просто разделите на количество квартир. И да это без учёта приезжих, поскольку редко понаехал регистрируются в съемном жилье, они просто приезжают из Херсонов, снимают квартиру и идут на работу, продолжая быть прописанными в Херсоне

Если мы хотим посчитать тех, кто официально живут, из этого миллиона квартир будем отнимать те, что сдаются понаехам из Херсонов?
Те, что сдаются посуточно для секаса и командированным? (там живёт "ноль")
Бабушки по одной, к огорчению внуков ещё живущие.
Молодые губастые телочки по одной.
А три ляма выходит, потому что в общагах ютятся хз сколько, и так всю жизнь без перспективы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Есть размышления, есть факты. За 20 лет Киев увеличился в два раза, остальные города в лучшем случае не сильно уменьшились.

Та в каких два раза.
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=527&lang=1
1995 - 2643,8
2013 - 2845,0
2019 - 2950,8

Киевская область
http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p ... 115&lang=1
1995 - 1911,6
2013 - 1722,0
2019 - 1767,9

Рост Киева за 25 лет это 300 тыс населения.
При этом в Киевской области за 25 лет -144 тысячи населения.
В Киеве и области рост за 2014-2019 годы это в первую очередь Донецкие которые окончательно окопались в городе и обзавелись недвигой. Кто имел получше запас прочности окопался в Киеве, кто похуже - в области. Без них цифры были бы слабее.
Запас для роста еще есть, но не такой большой как кажется.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хоттаб, снова ты про Киев пишешь. Где данные по Чернигову/ Херсону?

ЗЫ: я тебе про 5 млн в Киеве аргументирую, как до компа доберусь. Очевидно что официальная статистика не отображает картины, потому что черниговские понаехи несознательные и не прописываются по месту жительства. Да и лендлорды их не спешат прописывать )))

Из личного опыта -10% арендаторов с киевской пропиской, остальные с пропиской в регионах
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 24 тра, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:11

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг.

Вот так каждый говорит, кто с котлеткой в заначке, который вышел на поиски дешевых вариантов (по ТВ ужас нагнетают же) и не нашел их начал ванговать на попозже.
К осени восстановятся продажи на вашей фирме и все будет хорошо.

Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.

я в пошуку весь час, тiльки зараз не вкладаюсь з бетон через невизначенiсть (незрозумiло якi ризики)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:12

Santehnik ,
Та в каких два раза

Та потому что в шлеме наркоман ..
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:12

  Hotab написав:
  Елена8 написав:
  Hotab написав:Очень смелое предположение о "в среднем по 3".
Как и "без учёта приезжих". А приезжие на работе спят? Или в этих квартрах?

В Киеве населения по официальным данным около 3000000 - просто разделите на количество квартир. И да это без учёта приезжих, поскольку редко понаехал регистрируются в съемном жилье, они просто приезжают из Херсонов, снимают квартиру и идут на работу, продолжая быть прописанными в Херсоне

Если мы хотим посчитать тех, кто официально живут, из этого миллиона квартир будем отнимать те, что сдаются понаехам из Херсонов?
Те, что сдаются посуточно для секаса и командированным? (там живёт "ноль")
Бабушки по одной, к огорчению внуков ещё живущие.
Молодые губастые телочки по одной.
А три ляма выходит, потому что в общагах ютятся хз сколько, и так всю жизнь без перспективы.

Я так и не поняла, что вы отнимать собираетесь и зачем. В Киеве официально проживают 3000000 жителей, понятно что по факту населения в Киеве гораздо больше поскольку не все здесь официально зарегистрированы, большинство просто приезжает и работает, оставаясь прописанными в других городах и в Киеве находится 1082 тыс. квартир - эта цифра статична и меняется медленно.
Елена8
 
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