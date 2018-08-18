Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.
Я читаю эту ветку только с марта. Если голосовалка проводилась в 2019-м, то ничего выдающегося в этом нет - это и динамика средних зарплат по Госстату показывает. Но в 2014-2015 гг, действительно, была ж - надеюсь, отрицать не станете? А у нас - не было. На долларовый эквивалент зарплат мы вышли уже в 2016-м
Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"
И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать. Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали. .
Хоттаб, тебе прийдется немного напрячься, и дать пару цифр по статистике, ок? Я напрягся и по Киеву данные нашел, 5 минут, ну а Чернигов на тебе, хорошо? Или можешь дать цифры по Херсону (я забыл в каком городе ты живешь).
Итак, в Киеве население за 29 лет выросло на 100%. За это же время население Чернигова выросло на .... (вот тут тебе нужно вписать соответствующую цифру).
В Киеве 25% от всех студентов страны (фактически четверть всей молодежи). В Чернигове - .... студентов (в табличке кстати было, я ссылочку выкладывал).
Средний возраст Киевлянина -39 лет, а Черниговчанина - ..... лет.
От себя добавлю, что среди арендаторов квартир в Киеве приезжих более 90%, киевлян всего 10% а то и меньше. Тоесть вопреки мнению Хоттаба народ прет и прет в Киев. Уверен, что черниговчан, арендующих в Киеве намного больше, чем Киевлян, арендующих в Чернигове. Почему?
гагага, Киев 5 млн, гагага, це разом з маятниковою мiграцiею з пригородiв та обл. в робочий день до карантина не в сезон вiдпусток., вечором 40% назад, так що куян макс. 3млн.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг.
Вот так каждый говорит, кто с котлеткой в заначке, который вышел на поиски дешевых вариантов (по ТВ ужас нагнетают же) и не нашел их начал ванговать на попозже. К осени восстановятся продажи на вашей фирме и все будет хорошо.
Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.
Hotab написав:Очень смелое предположение о "в среднем по 3". Как и "без учёта приезжих". А приезжие на работе спят? Или в этих квартрах?
В Киеве населения по официальным данным около 3000000 - просто разделите на количество квартир. И да это без учёта приезжих, поскольку редко понаехал регистрируются в съемном жилье, они просто приезжают из Херсонов, снимают квартиру и идут на работу, продолжая быть прописанными в Херсоне
Если мы хотим посчитать тех, кто официально живут, из этого миллиона квартир будем отнимать те, что сдаются понаехам из Херсонов? Те, что сдаются посуточно для секаса и командированным? (там живёт "ноль") Бабушки по одной, к огорчению внуков ещё живущие. Молодые губастые телочки по одной. А три ляма выходит, потому что в общагах ютятся хз сколько, и так всю жизнь без перспективы.
Рост Киева за 25 лет это 300 тыс населения. При этом в Киевской области за 25 лет -144 тысячи населения. В Киеве и области рост за 2014-2019 годы это в первую очередь Донецкие которые окончательно окопались в городе и обзавелись недвигой. Кто имел получше запас прочности окопался в Киеве, кто похуже - в области. Без них цифры были бы слабее. Запас для роста еще есть, но не такой большой как кажется.
Хоттаб, снова ты про Киев пишешь. Где данные по Чернигову/ Херсону?
ЗЫ: я тебе про 5 млн в Киеве аргументирую, как до компа доберусь. Очевидно что официальная статистика не отображает картины, потому что черниговские понаехи несознательные и не прописываются по месту жительства. Да и лендлорды их не спешат прописывать )))
Из личного опыта -10% арендаторов с киевской пропиской, остальные с пропиской в регионах
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 24 тра, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг.
Вот так каждый говорит, кто с котлеткой в заначке, который вышел на поиски дешевых вариантов (по ТВ ужас нагнетают же) и не нашел их начал ванговать на попозже. К осени восстановятся продажи на вашей фирме и все будет хорошо.
Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.
я в пошуку весь час, тiльки зараз не вкладаюсь з бетон через невизначенiсть (незрозумiло якi ризики)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Hotab написав:Очень смелое предположение о "в среднем по 3". Как и "без учёта приезжих". А приезжие на работе спят? Или в этих квартрах?
В Киеве населения по официальным данным около 3000000 - просто разделите на количество квартир. И да это без учёта приезжих, поскольку редко понаехал регистрируются в съемном жилье, они просто приезжают из Херсонов, снимают квартиру и идут на работу, продолжая быть прописанными в Херсоне
Если мы хотим посчитать тех, кто официально живут, из этого миллиона квартир будем отнимать те, что сдаются понаехам из Херсонов? Те, что сдаются посуточно для секаса и командированным? (там живёт "ноль") Бабушки по одной, к огорчению внуков ещё живущие. Молодые губастые телочки по одной. А три ляма выходит, потому что в общагах ютятся хз сколько, и так всю жизнь без перспективы.
Я так и не поняла, что вы отнимать собираетесь и зачем. В Киеве официально проживают 3000000 жителей, понятно что по факту населения в Киеве гораздо больше поскольку не все здесь официально зарегистрированы, большинство просто приезжает и работает, оставаясь прописанными в других городах и в Киеве находится 1082 тыс. квартир - эта цифра статична и меняется медленно.