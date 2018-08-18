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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4001400240034004>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 44
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
27%
12
знизяться на 10-25%
34%
15
знизяться на 25%-50%
18%
8
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:13

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"

Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет.
У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город.
Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.

Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле.
И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать.
Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали.
Бредни про илитные продукты и отдыхи в кабаках и сетевых ресторанах вообще умиляют. Понаех на аренде хоть бы в Мафию с зарплаты смог сходить.А так, Портер-паб предел его счастья, если хочет летом хотя бы в 3 звёзды слетать в Аланью.


Согласен, у меня брат имеет в Виннице свой штуцер, квартиру в новострое и говорит что Киев ему нафиг вобще не впался.
Винница очень неплохо набирает обороты по комфортности.
https://www.youtube.com/watch?v=TPjepTzH1iQ&t=374s
Даже велики городские запустили.
У меня зубной врач в Виннице очень неплохой.
Цены демократические.

Да понятно, что Киев нах никому не всрався. Правда по пути из Одессы в Киев интерсити в Виннице заполняется +/- полностью. Ну и 4000ную страничку разменяли с начала прошлого года и хз какую за почти 11 лет существования ветки. Уверен, где-то существует винницкий форум по недвиге и там активность куда выше.


Прожив 8 лет в Киеве скажу что Киев мне тоже не всрался.
Вы меня в Инетерсити часом не видели? :D Я подсаживаюсь в Виннице когда лечу нах Дейчланд через Жуляны.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 24 тра, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:13

  investorkiev написав:Хоттаб, снова ты про Киев пишешь. Где данные по Чернигову/ Херсону?

Ты нарываешься отправиться в пешее эротические путешествие. С чего ты взял(о), что я тебе должен что-то?
Hotab
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1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:14

Докладываю: цены в рестиках выросли на 40-50% по сравнению с прошлым годом.
Очень направившиеся делал грн тк выкладывать по 120 баксов за обед как то не комефольно
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:19

  PS4 написав:Докладываю: цены в рестиках выросли на 40-50% по сравнению с прошлым годом.
Очень направившиеся делал грн тк выкладывать по 120 баксов за обед как то не комефольно

год не ел у них?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:20

  Vlad442 написав:Вот так каждый говорит, кто с котлеткой в заначке, который вышел на поиски дешевых вариантов (по ТВ ужас нагнетают же) и не нашел их начал ванговать на попозже.


В 2015-2016 гг тоже никто ничего дешевого не нашел? :mrgreen:

  Vlad442 написав:К осени восстановятся продажи на вашей фирме и все будет хорошо.


К осени 2021-го - скорее


  Vlad442 написав:Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.


Не понимаю эту страсть к рассуждениях о том, на что уже есть достоверный ответ в рамках исследования. Даже если все на ветке подключатся, у нас будет в разы меньшая выборка. А вы и еще с десяток человек - вообще заинтересованная сторона, чье мнение не представляет ценности (при всем уважении, но вы и сами, уверен, понимаете, как работает социология).

Найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=123
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Хотаба психика поехала на фоне интереса к киевскому бетону.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Прожив 8 лет в Киеве скажу что Киев мне тоже не всрался.
пол века прожил.Киев грязный лет 20 как уже.Загород полезнее и прелестнее.В противовес Флаю окружаю заокружнОе ибо имею на всех ветках метро не по одному объекту.)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року

Маятник будет не только на рынке аренды, но и на рынке продаж.
У людей деньги, но они боятся их тратить. Страх уйдет, деньги останутся, толпа побежит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:30

  Мизантрóп написав:
  PS4 написав:Докладываю: цены в рестиках выросли на 40-50% по сравнению с прошлым годом.
Очень направившиеся делал грн тк выкладывать по 120 баксов за обед как то не комефольно

год не ел у них?

Да, я не ем в одном месте.
Есть много хороших мест
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:32

  барабашов написав:jj1981ua
Дико извиняюсь перед гениальным бизнесменом - а в Варшаве, Вене, Париже и Лондоне с Манхэттеном себестоимость тоже плюс-минус такая ведь, а то на бетон от ковальской и арматуру с газоблоком вроде у нас же мировые цены, а не как в позднем совке, когда комсомольцы КрАЗ-лаптёжник на 286й с SVGA меняли, а Таврию на принтер? То есть там тоже грохнуться должно, и причём раз в ...надцать наверное, а не вдвое как у нас, когда кризис эбонёт?

не считаю себя гениальным, но спс. с чего вы решили, что там такая же с/с? перечитали либерального бреда от идиотов типа милованова? лично я не в курсе их цен, с/с и перспектив, но думаю просядет все и везде. но не факт, что одинаково.
  Унуноктий написав:очередной малолетний програмист, считающий что зарплата 2000 в месяц и котлетка 20 000 долларов влияют на кржн.... сколько вас тут уже было.....

увы, мне 38 и я не программист (хотя и связан с ними).
а вот вы или нищеброд-загонщик с рассказами про "прикуплю еще однушку в говнотауне" или действительно настолько тупой, что это делает. лично я за 2-й вариант. купите вазелина - пригодится.
з.ы. генералы всегда готовятся к прошлой войне. так и все тут свидетели дорожая рассказывают о прекрасных 2015-2016 и последующем росте. но причины того взлета - крым и донбасс, население которых ехали в киев.
а теперь оглянитесь вокруг и скажите, что ситуация такая же + не только у нас, а и в мире. пушной зверек к нам идет и это уже видно. за те суммы, что мечтают продаваны просто некому покупать и снимать.
кстати, аренда тоже присядет - это же очевидно.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Нед 24 тра, 2020 14:43, всього редагувалось 2 разів.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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