[quote="4972481:Hotab"]
В 2014 году население Киева увеличилось — из-за боевых действий на востоке Украины в столицу перебралось немало жителей Донецка и Луганска.
Нет чтобы Родину защищать, понаехали лордизмом заниматься.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 14:34
[quote="4972481:Hotab"]
В 2014 году население Киева увеличилось — из-за боевых действий на востоке Украины в столицу перебралось немало жителей Донецка и Луганска.
Нет чтобы Родину защищать, понаехали лордизмом заниматься.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:42
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:44
Люди начнут тратить накопления не ранее, чем восстановят свои доходы. 12-18 месяцев можете смело брать. И это еще позитивный сценарий. Потому что если доходы упадут так сильно, что накопления понадобятся для жизни, то тратиться на крупные приобретения люди станут и 1) после восстановления доходов и 2) после восстановения размера накоплений (это уже 36+ месяцев)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 тра, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:45
Но будет уже поздно!
Додано: Нед 24 тра, 2020 15:01
Да не только у вас не было пца. IT цвели и пахли. Да и мне, честно говоря, жаловаться грех.
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