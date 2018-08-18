Додано: Нед 24 тра, 2020 14:34

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В 2014 году население Киева увеличилось — из-за боевых действий на востоке Украины в столицу перебралось немало жителей Донецка и Луганска.



Нет чтобы Родину защищать, понаехали лордизмом заниматься.

Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.