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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4001400240034004

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 44
зростуть більш як на 10%
5%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
27%
12
знизяться на 10-25%
34%
15
знизяться на 25%-50%
18%
8
знизяться більше, ніж на 50%
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:34

[quote="4972481:Hotab"]
В 2014 году население Киева увеличилось — из-за боевых действий на востоке Украины в столицу перебралось немало жителей Донецка и Луганска.

Нет чтобы Родину защищать, понаехали лордизмом заниматься.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:Есть много хороших мест
я знаю
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:42

  Vlad442 написав:У Хотаба психика поехала на фоне интереса к киевскому бетону.

Обоснуй.
Моя готовность послать ушлепка вызвана тем, что оно решило, что я ему должен найти цифры и табличку составить. И что-то там переспрашивает "где?" Будто бы я говорил о взрывном росте населения Черриова или Сумм.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:44

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року

Маятник будет не только на рынке аренды, но и на рынке продаж.
У людей деньги, но они боятся их тратить. Страх уйдет, деньги останутся, толпа побежит.


Люди начнут тратить накопления не ранее, чем восстановят свои доходы. 12-18 месяцев можете смело брать. И это еще позитивный сценарий. Потому что если доходы упадут так сильно, что накопления понадобятся для жизни, то тратиться на крупные приобретения люди станут и 1) после восстановления доходов и 2) после восстановения размера накоплений (это уже 36+ месяцев)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 тра, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:45

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року

Маятник будет не только на рынке аренды, но и на рынке продаж.
У людей деньги, но они боятся их тратить. Страх уйдет, деньги останутся, толпа побежит.

Но будет уже поздно!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:01

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.


Я читаю эту ветку только с марта. Если голосовалка проводилась в 2019-м, то ничего выдающегося в этом нет - это и динамика средних зарплат по Госстату показывает. Но в 2014-2015 гг, действительно, была ж - надеюсь, отрицать не станете? А у нас - не было. На долларовый эквивалент зарплат мы вышли уже в 2016-м

Да не только у вас не было пца. IT цвели и пахли. Да и мне, честно говоря, жаловаться грех.
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  #<1 ... 4001400240034004
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