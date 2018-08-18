Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:У Хотаба психика поехала на фоне интереса к киевскому бетону.
Обоснуй. Моя готовность послать ушлепка вызвана тем, что оно решило, что я ему должен найти цифры и табличку составить. И что-то там переспрашивает "где?" Будто бы я говорил о взрывном росте населения Черриова или Сумм.
zРадио написав:Найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року
Маятник будет не только на рынке аренды, но и на рынке продаж. У людей деньги, но они боятся их тратить. Страх уйдет, деньги останутся, толпа побежит.
Люди начнут тратить накопления не ранее, чем восстановят свои доходы. 12-18 месяцев можете смело брать. И это еще позитивный сценарий. Потому что если доходы упадут так сильно, что накопления понадобятся для жизни, то тратиться на крупные приобретения люди станут и 1) после восстановления доходов и 2) после восстановения размера накоплений (это уже 36+ месяцев)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 тра, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.
Я читаю эту ветку только с марта. Если голосовалка проводилась в 2019-м, то ничего выдающегося в этом нет - это и динамика средних зарплат по Госстату показывает. Но в 2014-2015 гг, действительно, была ж - надеюсь, отрицать не станете? А у нас - не было. На долларовый эквивалент зарплат мы вышли уже в 2016-м
Да не только у вас не было пца. IT цвели и пахли. Да и мне, честно говоря, жаловаться грех.
zРадио написав:Найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року
Маятник будет не только на рынке аренды, но и на рынке продаж. У людей деньги, но они боятся их тратить. Страх уйдет, деньги останутся, толпа побежит.
Люди начнут тратить накопления не ранее, чем восстановят свои доходы. 12-18 месяцев можете смело брать. И это еще позитивный сценарий. Потому что если доходы упадут так сильно, что накопления понадобятся для жизни, то тратиться на крупные приобретения люди станут и 1) после восстановления доходов и 2) после восстановения размера накоплений (это уже 36+ месяцев)
i/або вiдновлення кешфло
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Да понятно, что Киев нах никому не всрався. Правда по пути из Одессы в Киев интерсити в Виннице заполняется +/- полностью. Ну и 4000ную страничку разменяли с начала прошлого года и хз какую за почти 11 лет существования ветки. Уверен, где-то существует винницкий форум по недвиге и там активность куда выше.
Прожив 8 лет в Киеве скажу что Киев мне тоже не всрался. Вы меня в Инетерсити часом не видели? Я подсаживаюсь в Виннице когда лечу нах Дейчланд через Жуляны.
С вами вообще тяжелый случай: 5 лет в дойчлянде, а тема КРЖН все никак не отпустит. Вероятно вследствие полной ненужности. При этом хатка в Вишневом (или где там) ведет себя абсолютно "в противоход рынку" и не сливаеццо, несмотря на "тотальный пц, обнуление и депопуляцию" которые нас ждут.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 тра, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.