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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4002400340044005>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 46
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
30%
14
знизяться на 10-25%
33%
15
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:42

  Vlad442 написав:У Хотаба психика поехала на фоне интереса к киевскому бетону.

Обоснуй.
Моя готовность послать ушлепка вызвана тем, что оно решило, что я ему должен найти цифры и табличку составить. И что-то там переспрашивает "где?" Будто бы я говорил о взрывном росте населения Черриова или Сумм.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:44

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року

Маятник будет не только на рынке аренды, но и на рынке продаж.
У людей деньги, но они боятся их тратить. Страх уйдет, деньги останутся, толпа побежит.


Люди начнут тратить накопления не ранее, чем восстановят свои доходы. 12-18 месяцев можете смело брать. И это еще позитивный сценарий. Потому что если доходы упадут так сильно, что накопления понадобятся для жизни, то тратиться на крупные приобретения люди станут и 1) после восстановления доходов и 2) после восстановения размера накоплений (это уже 36+ месяцев)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 тра, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:45

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року

Маятник будет не только на рынке аренды, но и на рынке продаж.
У людей деньги, но они боятся их тратить. Страх уйдет, деньги останутся, толпа побежит.

Но будет уже поздно!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:01

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.


Я читаю эту ветку только с марта. Если голосовалка проводилась в 2019-м, то ничего выдающегося в этом нет - это и динамика средних зарплат по Госстату показывает. Но в 2014-2015 гг, действительно, была ж - надеюсь, отрицать не станете? А у нас - не было. На долларовый эквивалент зарплат мы вышли уже в 2016-м

Да не только у вас не было пца. IT цвели и пахли. Да и мне, честно говоря, жаловаться грех.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На рынке акций есть такая движуха, что если даже чистильщик обуви их хочет покупать значит пора валить ))))

Теперешняя покупка под аренду - аналогичный расклад.

Дупы юных и будущих лендлордов скоро палахнут знатно.

А судя по тому что разбирают только 1К под аренду - теория верна.
Востаннє редагувалось xio13 в Нед 24 тра, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:08

  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:Прожив 8 лет в Киеве скажу что Киев мне тоже не всрался.
пол века прожил.Киев грязный лет 20 как уже.Загород полезнее и прелестнее.В противовес Флаю окружаю заокружнОе ибо имею на всех ветках метро не по одному объекту.)

так окружаеш, чи сдаеш (в обох смислах чи як)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:11

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року

Маятник будет не только на рынке аренды, но и на рынке продаж.
У людей деньги, но они боятся их тратить. Страх уйдет, деньги останутся, толпа побежит.


Люди начнут тратить накопления не ранее, чем восстановят свои доходы. 12-18 месяцев можете смело брать. И это еще позитивный сценарий. Потому что если доходы упадут так сильно, что накопления понадобятся для жизни, то тратиться на крупные приобретения люди станут и 1) после восстановления доходов и 2) после восстановения размера накоплений (это уже 36+ месяцев)

i/або вiдновлення кешфло
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:31

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Да понятно, что Киев нах никому не всрався. Правда по пути из Одессы в Киев интерсити в Виннице заполняется +/- полностью. Ну и 4000ную страничку разменяли с начала прошлого года и хз какую за почти 11 лет существования ветки. Уверен, где-то существует винницкий форум по недвиге и там активность куда выше.


Прожив 8 лет в Киеве скажу что Киев мне тоже не всрался.
Вы меня в Инетерсити часом не видели? :D Я подсаживаюсь в Виннице когда лечу нах Дейчланд через Жуляны.

С вами вообще тяжелый случай: 5 лет в дойчлянде, а тема КРЖН все никак не отпустит. Вероятно вследствие полной ненужности. При этом хатка в Вишневом (или где там) ведет себя абсолютно "в противоход рынку" и не сливаеццо, несмотря на "тотальный пц, обнуление и депопуляцию" которые нас ждут.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 тра, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:32

Законопроект 1210 подписан Президентом.
Изменения к налоговому законодательству (в том числе) в вопросе продажи недвижимости.

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:47

  Hotab написав:Законопроект 1210 подписан Президентом.
Изменения к налоговому законодательству (в том числе) в вопросе продажи недвижимости.

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520

І що нам, кабанам, з цього?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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