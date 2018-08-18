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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4002400340044005

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 46
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
30%
14
знизяться на 10-25%
33%
15
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:48

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:08

  zРадио написав:
  BIGor написав:А что за сфера товаров, если не секрет?


Непродуктовый FMСG. В продуктовом, знаю, чуть лучше ситуация - минус 16%


список короток: P&G, Unilever
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:09

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Да понятно, что Киев нах никому не всрався. Правда по пути из Одессы в Киев интерсити в Виннице заполняется +/- полностью. Ну и 4000ную страничку разменяли с начала прошлого года и хз какую за почти 11 лет существования ветки. Уверен, где-то существует винницкий форум по недвиге и там активность куда выше.


Прожив 8 лет в Киеве скажу что Киев мне тоже не всрался.
Вы меня в Инетерсити часом не видели? :D Я подсаживаюсь в Виннице когда лечу нах Дейчланд через Жуляны.

С вами вообще тяжелый случай: 5 лет в дойчлянде, а тема КРЖН все никак не отпустит. Вероятно вследствие полной ненужности. При этом хатка в Вишневом (или где там) ведет себя абсолютно "в противоход рынку" и не сливаеццо, несмотря на "тотальный пц, обнуление и депопуляцию" которые нас ждут.

Макс, попрацювати 5 рокiв в Дойчлянд, отримати пенсiю, купити кавалiрко вна Украiнi,
чи думаеш лучче собирать 1лям ойро на кавалiрку в Монахенi?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:11

  Vlad442 написав:Видно даже по существенному падению цены с 16-ого по 18-ый, которого не было.


И все таки - какое-то падение было. Пусть не 20%-ное, но и 10%-ное - это охренеть как нелогично, если придерживаться гипотезы о том, что растущие доходы населения мигом конвертируются в бетон (самая высокая пост-кризисная динамика доходов была именно в 2016-2018 гг).

Ан нет, как видите. Отложенный спрос 2014-2015 гг стрельнул в 2016-м, и тут же цена пошла на 2-е дно в отсутствие устойчивого спроса... И только в 2019-й мы видим реальный рост - это 4-й к ряду год роста доходов населения и ВВП!

Соответстсвенно, рынок ооооочень долго восстанавливается. И не забываем, что его еще было кому поддержать в 2014-2015 гг по острой нужде. Сейчас ее ни у кого нет и не будет
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 тра, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:11

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:С д... согласен, а по второму абзацу есть вопрос - насколько с начала карантина уменьшились ваши личные накопления, отложенные на покупку?


Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг. Мы в ТОПе всех рейтингов работодателей - у нас социализм в хорошем смысле этого слова. Мы никого не сокращаем, зарплаты не режем и даже продолжаем платить бонусы сотрудникам, у которых KPI качественные (количественные - понятно, что никто не выполняет с приходом кризиса).

А вот наши продажи - очень показательные и чувствительные к размеру располагаемых доходов населения. И там печалька...

Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.


Макс вот реально работая в мфк или ебрр - я думаю вы работаете в подобной синекурской организации - лучше не судить о динамике рыночных зарплат в киеве и украине
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:15

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг.


Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.

конгениально. ничто так не подстёгивает интерес к покупке недвижимости, как потеря дохода... похоже, вам не доводилось быть в ситуации резкого снижения или потери дохода
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:23

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг. Мы в ТОПе всех рейтингов работодателей - у нас социализм в хорошем смысле этого слова. Мы никого не сокращаем, зарплаты не режем и даже продолжаем платить бонусы сотрудникам, у которых KPI качественные (количественные - понятно, что никто не выполняет с приходом кризиса).

А вот наши продажи - очень показательные и чувствительные к размеру располагаемых доходов населения. И там печалька...

Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.


Макс вот реально работая в мфк или ебрр - я думаю вы работаете в подобной синекурской организации - лучше не судить о динамике рыночных зарплат в киеве и украине

Я и не сужу. Я голосовалку вспоминаю, в которой отметились 150 человек. Или все они врали и приукрашивали, доедая последний сухарик перед монитором?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 тра, 2020 16:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:23

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:Прожив 8 лет в Киеве скажу что Киев мне тоже не всрался.
пол века прожил.Киев грязный лет 20 как уже.Загород полезнее и прелестнее.В противовес Флаю окружаю заокружнОе ибо имею на всех ветках метро не по одному объекту.)

так окружаеш, чи сдаеш (в обох смислах чи як)?

оживАю и отдаю ключи от объектов старцям: теще,бате,мамке,тетке,дядьке.Они меня любят,а я их.Хай будэ,воно жрать не просить,може десь 150-200 в месяц в садовэ товариство да по 2 грн. кВт светы на лето.
пс капчу форумну пройшов))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 24 тра, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:24

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Средняя зарплата в Киеве в марте 2020 года - 18000 грн (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/ ), а в Чернигове - .... грн.

Странно, что госкомстат показал повышение средней ЗП в Киеве на 1500 грн в марте. :shock:

У многих в этом месяце выплата годовых премий за предыдущий год, может потому
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:конгениально. ничто так не подстёгивает интерес к покупке недвижимости, как потеря дохода... похоже, вам не доводилось быть в ситуации резкого снижения или потери дохода
я был в такой ситуации, в 2009 году нормально работал, арендовал хорошую квартиру в новострое, к тому моменту скопил некоторую сумму, потом потерял работу. Был выбор сидеть в киеве (тратить накопления и искать другую), ехать на малую родину или купить недвижимость (что я пока не планировал) На тот момент суммарные расходы в киеве были около 8к (1куе) в месяц.
vitaliian
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