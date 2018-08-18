|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 15:48
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3370
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1006 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:08
zРадио написав: BIGor написав:
А что за сфера товаров, если не секрет?
Непродуктовый FMСG. В продуктовом, знаю, чуть лучше ситуация - минус 16%
список короток: P&G, Unilever
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3039
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:09
airmax78 написав: Хомякоид написав: airmax78 написав:
Да понятно, что Киев нах никому не всрався. Правда по пути из Одессы в Киев интерсити в Виннице заполняется +/- полностью. Ну и 4000ную страничку разменяли с начала прошлого года и хз какую за почти 11 лет существования ветки. Уверен, где-то существует винницкий форум по недвиге и там активность куда выше.
Прожив 8 лет в Киеве скажу что Киев мне тоже не всрался.
Вы меня в Инетерсити часом не видели?
Я подсаживаюсь в Виннице когда лечу нах Дейчланд через Жуляны.
С вами вообще тяжелый случай: 5 лет в дойчлянде, а тема КРЖН все никак не отпустит. Вероятно вследствие полной ненужности. При этом хатка в Вишневом (или где там) ведет себя абсолютно "в противоход рынку" и не сливаеццо, несмотря на "тотальный пц, обнуление и депопуляцию" которые нас ждут.
Макс, попрацювати 5 рокiв в Дойчлянд, отримати пенсiю, купити кавалiрко вна Украiнi,
чи думаеш лучче собирать 1лям ойро на кавалiрку в Монахенi?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19349
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1091 раз.
- Подякували: 1319 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:11
Vlad442 написав:
Видно даже по существенному падению цены с 16-ого по 18-ый, которого не было.
И все таки - какое-то падение было. Пусть не 20%-ное, но и 10%-ное - это охренеть как нелогично, если придерживаться гипотезы о том, что растущие доходы населения мигом конвертируются в бетон (самая высокая пост-кризисная динамика доходов была именно в 2016-2018 гг).
Ан нет, как видите. Отложенный спрос 2014-2015 гг стрельнул в 2016-м, и тут же цена пошла на 2-е дно в отсутствие устойчивого спроса... И только в 2019-й мы видим реальный рост - это 4-й к ряду год роста доходов населения и ВВП!
Соответстсвенно, рынок ооооочень долго восстанавливается. И не забываем, что его еще было кому поддержать в 2014-2015 гг по острой нужде. Сейчас ее ни у кого нет и не будет
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 24 тра, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5757
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 983 раз.
- Подякували: 2160 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:11
airmax78 написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
С д... согласен, а по второму абзацу есть вопрос - насколько с начала карантина уменьшились ваши личные накопления, отложенные на покупку?
Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг. Мы в ТОПе всех рейтингов работодателей - у нас социализм в хорошем смысле этого слова. Мы никого не сокращаем, зарплаты не режем и даже продолжаем платить бонусы сотрудникам, у которых KPI качественные (количественные - понятно, что никто не выполняет с приходом кризиса).
А вот наши продажи - очень показательные и чувствительные к размеру располагаемых доходов населения. И там печалька...
Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.
Макс вот реально работая в мфк или ебрр - я думаю вы работаете в подобной синекурской организации - лучше не судить о динамике рыночных зарплат в киеве и украине
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3039
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:15
Vlad442 написав: zРадио написав:
Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг.
Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.
конгениально. ничто так не подстёгивает интерес к покупке недвижимости, как потеря дохода... похоже, вам не доводилось быть в ситуации резкого снижения или потери дохода
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3039
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:23
adeges написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Я - не показатель. Вот совсем. Мои доходы не страдали даже в 2014-2015 гг. Мы в ТОПе всех рейтингов работодателей - у нас социализм в хорошем смысле этого слова. Мы никого не сокращаем, зарплаты не режем и даже продолжаем платить бонусы сотрудникам, у которых KPI качественные (количественные - понятно, что никто не выполняет с приходом кризиса).
А вот наши продажи - очень показательные и чувствительные к размеру располагаемых доходов населения. И там печалька...
Я так понимаю, что вы считаете себя редким исключением. Вспоминаю тут голосовалку по доходам, где овер 50% отчитались о том, что их доходы с 2013 года выросли ... в доллярах. Для меня эта голосовалка, честно говоря, стала большим сюрпризом.
Макс вот реально работая в мфк или ебрр - я думаю вы работаете в подобной синекурской организации - лучше не судить о динамике рыночных зарплат в киеве и украине
Я и не сужу. Я голосовалку вспоминаю, в которой отметились 150 человек. Или все они врали и приукрашивали, доедая последний сухарик перед монитором?
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 24 тра, 2020 16:27, всього редагувалось 2 разів.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34541
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 863 раз.
- Подякували: 4040 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:23
flyman написав: Мизантрóп написав: Хомякоид написав:
Прожив 8 лет в Киеве скажу что Киев мне тоже не всрался.
пол века прожил.Киев грязный лет 20 как уже.Загород полезнее и прелестнее.В противовес Флаю окружаю заокружнОе ибо имею на всех ветках метро не по одному объекту.)
так окружаеш, чи сдаеш (в обох смислах чи як)?
оживАю и отдаю ключи от объектов старцям: теще,бате,мамке,тетке,дядьке.Они меня любят,а я их.Хай будэ,воно жрать не просить,може десь 150-200 в месяц в садовэ товариство да по 2 грн. кВт светы на лето.
пс капчу форумну пройшов))
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Нед 24 тра, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4236
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:24
BIGor написав:
Странно, что госкомстат показал повышение средней ЗП в Киеве на 1500 грн в марте.
У многих в этом месяце выплата годовых премий за предыдущий год, может потому
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27073
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 6459 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:27
adeges написав:
конгениально. ничто так не подстёгивает интерес к покупке недвижимости, как потеря дохода... похоже, вам не доводилось быть в ситуации резкого снижения или потери дохода
я был в такой ситуации, в 2009 году нормально работал, арендовал хорошую квартиру в новострое, к тому моменту скопил некоторую сумму, потом потерял работу. Был выбор сидеть в киеве (тратить накопления и искать другую), ехать на малую родину или купить недвижимость (что я пока не планировал) На тот момент суммарные расходы в киеве были около 8к (1куе) в месяц.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3370
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1006 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|