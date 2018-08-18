Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області
Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області
А из Киева не повыехали на Европы? Меня смущает цифра 1 лям квартир , которые привела тут барышня-лендлорд.
Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 тра, 2020 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області
А из Киева не повыехали на Европы? Меня смущает цифра 1 лям квартир , которые привела тут барышня-лендлорд.
Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.
правильнее считать жилых м2 на 1 чел, а количество квартир статистика ни о чем, квартиры 120м2 и 18м2 имеют разный потенциал для проживания 3+ статистических человек.
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області
Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.
100500 Борщаговок - еще села. Позняки только начали появляться на карте... Да, думаю, меньше 4-5 млн. в Киеве быть не может.
Hotab написав:Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.
По методологии: "Житловий фонд – сукупність житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю – дорослих і дітей, дитячі будинки, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в будівлях, придатних для проживання.". Как я понимаю, комната в общаге считается в статистике, как квартира. В Киеве до сих пор существуют коммуналки (не так давно объяву кидали на продажу комнаты). Да и живущих поодиночке не так и много.
investorkiev написав:Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел.
все города кроме москвы на фото тех лет полупустые. Работа и школа были рядом под домом (все работало работу можно было найти даже в селе), я в детстве общ. транспортом ездил только в гости. А сейчас полкиева едет на работу и учебу каждый будний день.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 тра, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.
Не было такого средоточия работы в центре, подавляющее большинство работало на всяких фабриках-заводах по всему городу, причем множество жило в общагах рядом, развозилось служебным транспортом. Личный транспорт, если сравнивать с сегодняшним днем, фактически отсутствовал. Пригород не катался так массово в город каждый день. Развлекательная и торговая сфера были минимальны, никто не шатался по шопингам, кафешкам, барам, пабам и рестикам. Потому визуальное сравнение тупо ни о чем
Hotab написав:Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле.
Вот, кстати, да. буквально недавно обсуждали со знакомым медицину в Киеве и Виннице. Например, карпальный синдром запястья (еще называется туннельный синдром) - болезнь айтишников и тех, кто много работает за компом. Эндоскопическая операция при карпальном синдроме занимает до получаса времени (рассечение срединного нерва), в Киеве стоит 24 тыс. грн., в Виннице - 8 тыс. грн. И там, и там - спецы достаточно высокого уровня.