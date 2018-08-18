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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4003400440054006>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 46
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
30%
14
знизяться на 10-25%
33%
15
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:43

  Faceless написав:
  flyman написав:так що куян макс. 3млн.
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області


Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:45

  Faceless написав:
  flyman написав:так що куян макс. 3млн.
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області

А из Киева не повыехали на Европы?
Меня смущает цифра 1 лям квартир , которые привела тут барышня-лендлорд.

Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 тра, 2020 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:56

  Hotab написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:так що куян макс. 3млн.
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області

А из Киева не повыехали на Европы?
Меня смущает цифра 1 лям квартир , которые привела тут барышня-лендлорд.

Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.

правильнее считать жилых м2 на 1 чел, а количество квартир статистика ни о чем, квартиры 120м2 и 18м2 имеют разный потенциал для проживания 3+ статистических человек.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:00

  investorkiev написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:так що куян макс. 3млн.
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області


Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.

100500 Борщаговок - еще села. Позняки только начали появляться на карте... Да, думаю, меньше 4-5 млн. в Киеве быть не может.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:А из Киева не повыехали на Европы?

Не в тех масштабах
  Hotab написав:Меня смущает цифра 1 лям квартир , которые привела тут барышня-лендлорд.

http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1
Цифра верная, жилой фонд на 2018 год
  Hotab написав:Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.

По методологии: "Житловий фонд – сукупність житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю – дорослих і дітей, дитячі будинки, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в будівлях, придатних для проживання.". Как я понимаю, комната в общаге считается в статистике, как квартира. В Киеве до сих пор существуют коммуналки (не так давно объяву кидали на продажу комнаты). Да и живущих поодиночке не так и много.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел.
все города кроме москвы на фото тех лет полупустые. Работа и школа были рядом под домом (все работало работу можно было найти даже в селе), я в детстве общ. транспортом ездил только в гости. А сейчас полкиева едет на работу и учебу каждый будний день.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 тра, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.

Не было такого средоточия работы в центре, подавляющее большинство работало на всяких фабриках-заводах по всему городу, причем множество жило в общагах рядом, развозилось служебным транспортом. Личный транспорт, если сравнивать с сегодняшним днем, фактически отсутствовал. Пригород не катался так массово в город каждый день. Развлекательная и торговая сфера были минимальны, никто не шатался по шопингам, кафешкам, барам, пабам и рестикам. Потому визуальное сравнение тупо ни о чем
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня практически нет знакомых, которые бы жили меньше чем втроем. Что такое 3 человека? Это микросемья: он, она и ребенок. Или альфа-самец и две содержанки (но это редко).

Чаще даже в четвером-пятером живут (например родители, 2 детей и няня с проживанием).
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:30

  xio13 написав:На рынке акций есть такая движуха, что если даже чистильщик обуви их хочет покупать значит пора валить ))))

Теперешняя покупка под аренду - аналогичный расклад.

Дупы юных и будущих лендлордов скоро палахнут знатно.

А судя по тому что разбирают только 1К под аренду - теория верна.

Хорошо живем если даже у чистильщика Обуви в месяц собирается на 1к

А если серьезно... однухи разлетаются как горячие пирожки ещё с середины 90х....
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:30

  Hotab написав:Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле.

Вот, кстати, да. буквально недавно обсуждали со знакомым медицину в Киеве и Виннице. Например, карпальный синдром запястья (еще называется туннельный синдром) - болезнь айтишников и тех, кто много работает за компом. Эндоскопическая операция при карпальном синдроме занимает до получаса времени (рассечение срединного нерва), в Киеве стоит 24 тыс. грн., в Виннице - 8 тыс. грн. И там, и там - спецы достаточно высокого уровня.
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