Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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BIGor написав:А что за сфера товаров, если не секрет?
Непродуктовый FMСG. В продуктовом, знаю, чуть лучше ситуация - минус 16%
список короток: P&G, Unilever
По Вашему ЗеРадио торгует вагонными нормами прокладками, памперсами и шампунями? Это настолько хорошо оплачивается что можно трындеть в теме, где люди ждут Тетрис и ТТ-хх дороже условной сталинки на Подоле за метр?
investorkiev написав:Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.
Не было такого средоточия работы в центре, подавляющее большинство работало на всяких фабриках-заводах по всему городу, причем множество жило в общагах рядом, развозилось служебным транспортом. Личный транспорт, если сравнивать с сегодняшним днем, фактически отсутствовал. Пригород не катался так массово в город каждый день. Развлекательная и торговая сфера были минимальны, никто не шатался по шопингам, кафешкам, барам, пабам и рестикам. Потому визуальное сравнение тупо ни о чем
Сравним по жилому фонду. С 80х в Киеве не снесли ни одного совкошлака. То, что сносили из жилого, на его месте строилось что-то с вместимостью в 5 раз больше. Ни один сданный новострой при этом пустой не стоит (и даже некоторые несданные). С 1995го (более раннюю статистику лень искать) площадь жилого фонда выросла на 50+%. Думаю, минимум также выросла и численность жителей.
airmax78 написав:Сравним по жилому фонду. С 80х в Киеве не снесли ни одного совкошлака. То, что сносили из жилого, на его месте строилось что-то с вместимостью в 5 раз больше. Ни один сданный новострой при этом пустой не стоит (и даже некоторые несданные). С 1995го (более раннюю статистику лень искать) площадь жилого фонда выросла на 50+%. Думаю, минимум также выросла и численность жителей.
С поправкой что и расселяются понемногу, сейчас живут уже не так плотно, как в 80-е и 90-е
барабашов написав:По Вашему ЗеРадио торгует вагонными нормами прокладками, памперсами и шампунями? Это настолько хорошо оплачивается что можно трындеть в теме, где люди ждут Тетрис и ТТ-хх дороже условной сталинки на Подоле за метр?
Посмешили оба ))) Во-первых, рынок сильно больше двух компаний, во-вторых, в украинских офисов FMCG глобалов, действительно, хорошие условия из-за высокой конкуренции за людей. Это не рынок какой-нибудь энергетики, или даже связи, где 2-3 работодателя на всю отрасль - наличие конкуренции позитивно влияет и на потребителя, и на сотрудника