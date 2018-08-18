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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4003400440054006

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 46
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
30%
14
знизяться на 10-25%
33%
15
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:32

  adeges написав:
  zРадио написав:
  BIGor написав:А что за сфера товаров, если не секрет?


Непродуктовый FMСG. В продуктовом, знаю, чуть лучше ситуация - минус 16%


список короток: P&G, Unilever

По Вашему ЗеРадио торгует вагонными нормами прокладками, памперсами и шампунями?
Это настолько хорошо оплачивается что можно трындеть в теме, где люди ждут Тетрис и ТТ-хх дороже условной сталинки на Подоле за метр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:32

  Faceless написав:
  investorkiev написав:Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.

Не было такого средоточия работы в центре, подавляющее большинство работало на всяких фабриках-заводах по всему городу, причем множество жило в общагах рядом, развозилось служебным транспортом. Личный транспорт, если сравнивать с сегодняшним днем, фактически отсутствовал. Пригород не катался так массово в город каждый день. Развлекательная и торговая сфера были минимальны, никто не шатался по шопингам, кафешкам, барам, пабам и рестикам. Потому визуальное сравнение тупо ни о чем

Сравним по жилому фонду. С 80х в Киеве не снесли ни одного совкошлака. То, что сносили из жилого, на его месте строилось что-то с вместимостью в 5 раз больше. Ни один сданный новострой при этом пустой не стоит (и даже некоторые несданные). С 1995го (более раннюю статистику лень искать) площадь жилого фонда выросла на 50+%. Думаю, минимум также выросла и численность жителей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:33

  investorkiev написав:У меня практически нет знакомых, которые бы жили меньше чем втроем. Что такое 3 человека? Это микросемья: он, она и ребенок. Или альфа-самец и две содержанки (но это редко).

Чаще даже в четвером-пятером живут (например родители, 2 детей и няня с проживанием).


Смотри: у меня В семье 9 квартир, на эти девять квартир живет 14 человек
Среднее количество не сложно подсчитать

В аренде 5 квартир, везде живет 1 человек...
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Сравним по жилому фонду. С 80х в Киеве не снесли ни одного совкошлака. То, что сносили из жилого, на его месте строилось что-то с вместимостью в 5 раз больше. Ни один сданный новострой при этом пустой не стоит (и даже некоторые несданные). С 1995го (более раннюю статистику лень искать) площадь жилого фонда выросла на 50+%. Думаю, минимум также выросла и численность жителей.

С поправкой что и расселяются понемногу, сейчас живут уже не так плотно, как в 80-е и 90-е
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:42

  vitaliian написав:
  Hotab написав:А из Киева не повыехали на Европы?
Меня смущает цифра 1 лям квартир , которые привела тут барышня-лендлорд.

Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.

правильнее считать жилых м2 на 1 чел, а количество квартир статистика ни о чем, квартиры 120м2 и 18м2 имеют разный потенциал для проживания 3+ статистических человек.

Все цифры есть в свободном доступе- изучайте http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:45

  барабашов написав:По Вашему ЗеРадио торгует вагонными нормами прокладками, памперсами и шампунями?
Это настолько хорошо оплачивается что можно трындеть в теме, где люди ждут Тетрис и ТТ-хх дороже условной сталинки на Подоле за метр?


Посмешили оба ))) Во-первых, рынок сильно больше двух компаний, во-вторых, в украинских офисов FMCG глобалов, действительно, хорошие условия из-за высокой конкуренции за людей. Это не рынок какой-нибудь энергетики, или даже связи, где 2-3 работодателя на всю отрасль - наличие конкуренции позитивно влияет и на потребителя, и на сотрудника
zРадио
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  #<1 ... 4003400440054006
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