Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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BIGor написав:А что за сфера товаров, если не секрет?
Непродуктовый FMСG. В продуктовом, знаю, чуть лучше ситуация - минус 16%
список короток: P&G, Unilever
По Вашему ЗеРадио торгует вагонными нормами прокладками, памперсами и шампунями? Это настолько хорошо оплачивается что можно трындеть в теме, где люди ждут Тетрис и ТТ-хх дороже условной сталинки на Подоле за метр?
investorkiev написав:Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.
Не было такого средоточия работы в центре, подавляющее большинство работало на всяких фабриках-заводах по всему городу, причем множество жило в общагах рядом, развозилось служебным транспортом. Личный транспорт, если сравнивать с сегодняшним днем, фактически отсутствовал. Пригород не катался так массово в город каждый день. Развлекательная и торговая сфера были минимальны, никто не шатался по шопингам, кафешкам, барам, пабам и рестикам. Потому визуальное сравнение тупо ни о чем
Сравним по жилому фонду. С 80х в Киеве не снесли ни одного совкошлака. То, что сносили из жилого, на его месте строилось что-то с вместимостью в 5 раз больше. Ни один сданный новострой при этом пустой не стоит (и даже некоторые несданные). С 1995го (более раннюю статистику лень искать) площадь жилого фонда выросла на 50+%. Думаю, минимум также выросла и численность жителей.
airmax78 написав:Сравним по жилому фонду. С 80х в Киеве не снесли ни одного совкошлака. То, что сносили из жилого, на его месте строилось что-то с вместимостью в 5 раз больше. Ни один сданный новострой при этом пустой не стоит (и даже некоторые несданные). С 1995го (более раннюю статистику лень искать) площадь жилого фонда выросла на 50+%. Думаю, минимум также выросла и численность жителей.
С поправкой что и расселяются понемногу, сейчас живут уже не так плотно, как в 80-е и 90-е
барабашов написав:По Вашему ЗеРадио торгует вагонными нормами прокладками, памперсами и шампунями? Это настолько хорошо оплачивается что можно трындеть в теме, где люди ждут Тетрис и ТТ-хх дороже условной сталинки на Подоле за метр?
Посмешили оба ))) Во-первых, рынок сильно больше двух компаний, во-вторых, в украинских офисов FMCG глобалов, действительно, хорошие условия из-за высокой конкуренции за людей. Это не рынок какой-нибудь энергетики, или даже связи, где 2-3 работодателя на всю отрасль - наличие конкуренции позитивно влияет и на потребителя, и на сотрудника
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області
А из Киева не повыехали на Европы? Меня смущает цифра 1 лям квартир , которые привела тут барышня-лендлорд.
Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.
xio13 написав:На рынке акций есть такая движуха, что если даже чистильщик обуви их хочет покупать значит пора валить ))))
Теперешняя покупка под аренду - аналогичный расклад.
Дупы юных и будущих лендлордов скоро палахнут знатно.
А судя по тому что разбирают только 1К под аренду - теория верна.
+1 я, когда в прошлом году послушал о том, что у жены парикмахерша (муж сварщик если что) квартирку купила, взяв в долг 50т уе., а маникюрщица в турцию укатила подумал, что это явный перекос. и вот на этой неделе ... одна из них рассказывает, что не может не работать (по черному на дому - карантин же) т.к. запасов у нее до 10т грн. а инвесторкиев рассуждает сидя в глухомани, что все ок и расходы у него упали. я раньше каждое лето с женой и детьми ездил в карпаты, село в 2 часах от франика. так это всегда был самый экономный период в году - там купить кроме всякой гадости сладкой детям нечего. потому и расходов тупо нет.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.