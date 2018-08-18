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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4004400540064007>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 46
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
30%
14
знизяться на 10-25%
33%
15
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:32

  adeges написав:
  zРадио написав:
  BIGor написав:А что за сфера товаров, если не секрет?


Непродуктовый FMСG. В продуктовом, знаю, чуть лучше ситуация - минус 16%


список короток: P&G, Unilever

По Вашему ЗеРадио торгует вагонными нормами прокладками, памперсами и шампунями?
Это настолько хорошо оплачивается что можно трындеть в теме, где люди ждут Тетрис и ТТ-хх дороже условной сталинки на Подоле за метр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:32

  Faceless написав:
  investorkiev написав:Ребята, посмотрите фото Киева в 1980х годах, или в 1990 ранних, когда в Киеве население отвечало статистике и было около 2.7 млн чел. Пустые улицы, полупустое метро, троллейбусы не забиты, а маршруток вообще не было, как и личных машин было меньше. И не было транспортного коллапса, а сейчас: и машин миллион, и маршрутки, и тролейбусы, и метро- все забито, всегда пробки.

Не было такого средоточия работы в центре, подавляющее большинство работало на всяких фабриках-заводах по всему городу, причем множество жило в общагах рядом, развозилось служебным транспортом. Личный транспорт, если сравнивать с сегодняшним днем, фактически отсутствовал. Пригород не катался так массово в город каждый день. Развлекательная и торговая сфера были минимальны, никто не шатался по шопингам, кафешкам, барам, пабам и рестикам. Потому визуальное сравнение тупо ни о чем

Сравним по жилому фонду. С 80х в Киеве не снесли ни одного совкошлака. То, что сносили из жилого, на его месте строилось что-то с вместимостью в 5 раз больше. Ни один сданный новострой при этом пустой не стоит (и даже некоторые несданные). С 1995го (более раннюю статистику лень искать) площадь жилого фонда выросла на 50+%. Думаю, минимум также выросла и численность жителей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:33

  investorkiev написав:У меня практически нет знакомых, которые бы жили меньше чем втроем. Что такое 3 человека? Это микросемья: он, она и ребенок. Или альфа-самец и две содержанки (но это редко).

Чаще даже в четвером-пятером живут (например родители, 2 детей и няня с проживанием).


Смотри: у меня В семье 9 квартир, на эти девять квартир живет 14 человек
Среднее количество не сложно подсчитать

В аренде 5 квартир, везде живет 1 человек...
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Сравним по жилому фонду. С 80х в Киеве не снесли ни одного совкошлака. То, что сносили из жилого, на его месте строилось что-то с вместимостью в 5 раз больше. Ни один сданный новострой при этом пустой не стоит (и даже некоторые несданные). С 1995го (более раннюю статистику лень искать) площадь жилого фонда выросла на 50+%. Думаю, минимум также выросла и численность жителей.

С поправкой что и расселяются понемногу, сейчас живут уже не так плотно, как в 80-е и 90-е
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:42

  vitaliian написав:
  Hotab написав:А из Киева не повыехали на Европы?
Меня смущает цифра 1 лям квартир , которые привела тут барышня-лендлорд.

Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.

правильнее считать жилых м2 на 1 чел, а количество квартир статистика ни о чем, квартиры 120м2 и 18м2 имеют разный потенциал для проживания 3+ статистических человек.

Все цифры есть в свободном доступе- изучайте http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:45

  барабашов написав:По Вашему ЗеРадио торгует вагонными нормами прокладками, памперсами и шампунями?
Это настолько хорошо оплачивается что можно трындеть в теме, где люди ждут Тетрис и ТТ-хх дороже условной сталинки на Подоле за метр?


Посмешили оба ))) Во-первых, рынок сильно больше двух компаний, во-вторых, в украинских офисов FMCG глобалов, действительно, хорошие условия из-за высокой конкуренции за людей. Это не рынок какой-нибудь энергетики, или даже связи, где 2-3 работодателя на всю отрасль - наличие конкуренции позитивно влияет и на потребителя, и на сотрудника
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:Законопроект 1210 подписан Президентом.
Изменения к налоговому законодательству (в том числе) в вопросе продажи недвижимости.

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520
Продажа квартиры при владении до трёх лет остались те же 5% + 1,5 военного и 1 гос пошлины? Или одна квартира в год без учёта срока владения оставили 1% госпошлины?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:16

  Natt написав:Вот, кстати, да. буквально недавно обсуждали со знакомым медицину в Киеве и Виннице.

Киевляне часто приезжают в Чернигов лечить зубы в государственную городскую стомат.поликлинику
Стоматологи хорошие, цены гораздо ниже.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:19

  Hotab написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:так що куян макс. 3млн.
Не макс, а мінімум 3 млн. Ті, хто зареєстрований в Києві, не їздять з області. Ще під мільйон - понаїхи з реєстрацією на малій батьківщині, і стільки ж "маяникових", з яких більша половина їздить з найближчого передмістя і певна частина електричками з області

А из Киева не повыехали на Европы?
Меня смущает цифра 1 лям квартир , которые привела тут барышня-лендлорд.

Может жить в Киеве непременно надо ужимаясь, но чтобы выйти на средние "по 3 чела в квартире", надо чтобы масса народа жила по 4-5... На фоне одиноких людей,живущих по 1.

В Киеве уже больше чем 1 300 000 домохозяйств.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:25

  xio13 написав:На рынке акций есть такая движуха, что если даже чистильщик обуви их хочет покупать значит пора валить ))))

Теперешняя покупка под аренду - аналогичный расклад.

Дупы юных и будущих лендлордов скоро палахнут знатно.

А судя по тому что разбирают только 1К под аренду - теория верна.

+1
я, когда в прошлом году послушал о том, что у жены парикмахерша (муж сварщик если что) квартирку купила, взяв в долг 50т уе., а маникюрщица в турцию укатила подумал, что это явный перекос.
и вот на этой неделе ... одна из них рассказывает, что не может не работать (по черному на дому - карантин же) т.к. запасов у нее до 10т грн.
а инвесторкиев рассуждает сидя в глухомани, что все ок и расходы у него упали.
я раньше каждое лето с женой и детьми ездил в карпаты, село в 2 часах от франика. так это всегда был самый экономный период в году - там купить кроме всякой гадости сладкой детям нечего. потому и расходов тупо нет.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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