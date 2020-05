Додано: Нед 24 тра, 2020 19:16

investorkiev написав:

С ОГРОМНЫМ отрывом снова побеждает Киев.

Трибека, не забувай: змiна парадигми.

Якщо хто готовий витрачата 9 год. на роботу + 3 год на дорогу ради +8Кгрн доходу, то велкам ту Киiв.

Але далi його рiст без розвитку iнфраструктури безперспективний.

А ще почекаем як то воно буде з карантином та паралiзованим громадським та примiским транспортом.

РАКЕТА АДНАЗНАЧНА !!!!11АДИНАДИН



