Додано: Нед 24 тра, 2020 18:29

Hotab написав: flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"

, у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/

http://fakti.ks.ua/aktualno/4344-po-dannym-gosstata-na-hersonschine-otricatelnyy-prirost-naseleniya.html

http://stat.nonews.co/ukraine/maps/students/

Итак, давайте разберемся с цифрами в руках. Хоть ты и слился, но мне не лень самому погуглить для наглядности.Сравним несравнимое - Киев, Херсон и Чернигов и сделаем вместе вывод: какой же город перспективнее для покупки квартиры.1) Средняя зарплата. Все мы понимаем, что реальные доходы (особенно в Киеве) намного выше средней зарплаты по статистике, но за неимением других цифр, в марте 2020 средняя:- по Киеву - 17990 грн- по Чернигову - 8730 грн- по Херсону - 8967 грн.Как видим, с огромным отрывом побеждает Киев.2) Но будет ли кому там жить, в тех квартирах? Может там живут одни пенсы, и они скоро поумирают?Средний возраст населения и рождаемость на 1 тыс жителей:- по Киеву: 37.2 (мужчины) и 41.3 (женщины),(запомним эту цифру, это важно).- по Чернигову данных не нашел, смотрим на Черниговскую область: 39.6 лет (мужчины),(женщины - это антирекорд по стране, тут живут одни бабки). Рождаетсяна 1 тыс населения.- по Херсонской области: 37.5 (мужчины) и 42.8 (женщины). Рождаемость:на 1 тыс жителей.Как видим, цифры говорят нам что самые молодые женщины - в Киеве, и мужчины кстати тоже. Рождаемость же вне конкуренции, просто в разы. Таким образом, молодые жители Киева будут еще долго занимать свои квартиры, а рекордное количество младенцев - подрастать и формировать спрос на жилье в будующем.3) подтвердим наши наблюдения статистикой по студентам.-Киев - 453.8 тыс студентов,- Чернигов - 25.1 тыс- Херсон - 29.5 тыс.С ОГРОМНЫМ отрывом снова побеждает Киев.Ребята, покупайте в Украине - ТОЛЬКО КИЕВ.