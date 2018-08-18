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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:29
Hotab написав:flyman
, у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"
Итак, давайте разберемся с цифрами в руках. Хоть ты и слился, но мне не лень самому погуглить для наглядности.
Сравним несравнимое - Киев, Херсон и Чернигов и сделаем вместе вывод: какой же город перспективнее для покупки квартиры.
1) Средняя зарплата. Все мы понимаем, что реальные доходы (особенно в Киеве) намного выше средней зарплаты по статистике, но за неимением других цифр, в марте 2020 средняя:
- по Киеву - 17990 грн
- по Чернигову - 8730 грн
- по Херсону - 8967 грн.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/
Как видим, с огромным отрывом побеждает Киев.
2) Но будет ли кому там жить, в тех квартирах? Может там живут одни пенсы, и они скоро поумирают?
Средний возраст населения и рождаемость на 1 тыс жителей:
- по Киеву: 37.2 (мужчины) и 41.3 (женщины), рождается 13.88 детей на 1 тыс жителей
(запомним эту цифру, это важно).
- по Чернигову данных не нашел, смотрим на Черниговскую область: 39.6 лет (мужчины), 46 лет
(женщины - это антирекорд по стране, тут живут одни бабки). Рождается 3.71 малыша
на 1 тыс населения.
- по Херсонской области: 37.5 (мужчины) и 42.8 (женщины). Рождаемость: 4.54 младенца
на 1 тыс жителей.
http://fakti.ks.ua/aktualno/4344-po-dannym-gosstata-na-hersonschine-otricatelnyy-prirost-naseleniya.html
Как видим, цифры говорят нам что самые молодые женщины - в Киеве, и мужчины кстати тоже. Рождаемость же вне конкуренции, просто в разы. Таким образом, молодые жители Киева будут еще долго занимать свои квартиры, а рекордное количество младенцев - подрастать и формировать спрос на жилье в будующем.
3) подтвердим наши наблюдения статистикой по студентам.
http://stat.nonews.co/ukraine/maps/students/
-Киев - 453.8 тыс студентов,
- Чернигов - 25.1 тыс
- Херсон - 29.5 тыс.
С ОГРОМНЫМ отрывом снова побеждает Киев.
Ребята, покупайте в Украине - ТОЛЬКО КИЕВ.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:32
Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:34
airmax78 написав:
Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.
Макс, благодаря этой ветке я кардинально поменял свою жизнь.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:47
investorkiev написав: airmax78 написав:
Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.
Макс, благодаря этой ветке я кардинально поменял свою жизнь.
Благодаря этой ветке вы чуть семью свою не разрушили. Хорошо, что умеете прощать, в отличие от тех, кто с вас чивас продолжает требовать.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:57
investorkiev написав: airmax78 написав:
Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.
Макс, благодаря этой ветке я кардинально поменял свою жизнь.
Купив одну вонючку и ренуху логан в кредит?
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:01
xio13 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.
Макс, благодаря этой ветке я кардинально поменял свою жизнь.
Купив одну вонючку и ренуху логан в кредит?
Даже одна квартира в аренде создает у человека ощущение защищенности. А уж автомобиль - тот вообще меняет жизнь кардинально.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:03
Был сегодня в парке Наталка. Народу просто капец. Не уверен, что часто ходил бы туда, проживая на набережной. Но если рано утром - то, наверное, хорошо.
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airmax78
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:11
xio13 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.
Макс, благодаря этой ветке я кардинально поменял свою жизнь.
Купив одну вонючку и ренуху логан в кредит?
нужно вытягивать ножки по одежке. Тем более что кредит за автомобиль я уже почти выплатил.
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investorkiev
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:16
investorkiev написав:
С ОГРОМНЫМ отрывом снова побеждает Киев.
Ребята, покупайте в Украине - ТОЛЬКО КИЕВ.
Трибека, не забувай: змiна парадигми.
Якщо хто готовий витрачата 9 год. на роботу + 3 год на дорогу ради +8Кгрн доходу, то велкам ту Киiв.
Але далi його рiст без розвитку iнфраструктури безперспективний.
А ще почекаем як то воно буде з карантином та паралiзованим громадським та примiским транспортом.
РАКЕТА АДНАЗНАЧНА !!!!11АДИНАДИН
ВЖУХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 тра, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:19
airmax78 написав:
Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.
Максм, ну дно буде коли ти злиеш чергуву прелесць (МОПи не моднi, чи вiльнолюдi забагато..) та фiксанеш лося на полтосiк (може й на центнер )
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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