Уже вернулась. Маникюр подорожал +50% , я так понял что рестики тоже?

оренда теж +50%

а Круши? оренда теж +50%а Круши?

