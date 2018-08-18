RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40064007400840094010>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 47
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
30%
14
знизяться на 10-25%
34%
16
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:42

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.


Макс, благодаря этой ветке я кардинально поменяла свою жизнь.

Натаха переїхала жити в глухе село, за 100 км від Києва?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21385
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 2192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уже вернулась. Маникюр подорожал +50% , я так поняла что рестики тоже?
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 24 тра, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 06.03.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:51

  investorkiev написав:Уже вернулась. Маникюр подорожал +50% , я так понял что рестики тоже?

оренда теж +50%
а Круши?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:51

  flyman написав:
  airmax78 написав:Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.

Максм, ну дно буде коли ти злиеш чергуву прелесць (МОПи не моднi, чи вiльнолюдi забагато..) та фiксанеш лося на полтосiк (може й на центнер )

Это не обсуждается. Я словлю дно и в этот раз.
airmax78
 
Повідомлень: 34550
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4043 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:54

  flyman написав:
  investorkiev написав:Уже вернулась. Маникюр подорожал +50% , я так понял что рестики тоже?

оренда теж +50%
а Круши?


Нет, -25%
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 06.03.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:На рынке акций есть такая движуха, что если даже чистильщик обуви их хочет покупать значит пора валить ))))

Теперешняя покупка под аренду - аналогичный расклад.

Не работать, а получать деньги за аренду, это тренд последних минимум 20 лет.

29 лет назад соотношение квартир в собственности к квартирам под аренду было 100 к 0. В рыночной экономике для обеспечения мобильности рабочей силы соотношение, предположим, должно быть 60 к 40. Мы еще не пришли к нужным цифрам, о чем свидетельствует повышенная по сравнению с развитыми странами рентабельность аренды. Так что есть еще куда расти. У чистильщеков обуви есть желание, но нет денег.
Vlad442
 
Повідомлень: 6622
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:00

  Vlad442 написав:
  xio13 написав:На рынке акций есть такая движуха, что если даже чистильщик обуви их хочет покупать значит пора валить ))))

Теперешняя покупка под аренду - аналогичный расклад.

Не работать, а получать деньги за аренду, это тренд последних минимум 20 лет.

29 лет назад соотношение квартир в собственности к квартирам под аренду было 100 к 0. В рыночной экономике для обеспечения мобильности рабочей силы соотношение, предположим, должно быть 60 к 40. Мы еще не пришли к нужным цифрам, о чем свидетельствует повышенная по сравнению с развитыми странами рентабельность аренды. Так что есть еще куда расти. У чистильщеков обуви есть желание, но нет денег.

щоб це зробити, тре провести повну iнвентаризацiю, ввести безумовну оплату та збiр податку на нерухомiсть з всiеi нерухомостi, хто не оплачуе, будуть виставляти на торги на покриття заборгованостi по податкам та компослугам, аж до 1гнр заборгованостi.

Або чергова революцiя та громадянська вiйна як на початк ХХ ст.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, какая инвентаризация. Вот Риспект сказал: 9 квартир на 14 членов семьи. Это много или мало? Нужно уведомлять ревком или нет? Непонятно...
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 06.03.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:07

  investorkiev написав:Флай, какая инвентаризация. Вот Риспект сказал: 9 квартир на 14 членов семьи. Это много или мало? Нужно уведомлять ревком или нет? Непонятно...

щоб не було ревкома, тре платити податки.
не важно, Президент ти, чи герой АТО чи многодэтна мать.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 тра, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:08

  pesikot написав:Киевляне часто приезжают в Чернигов лечить зубы в государственную городскую стомат.поликлинику
Стоматологи хорошие, цены гораздо ниже.

Не все,академия в Полтаве https://www.umsa.edu.ua/contact-us
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40064007400840094010>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3012494
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13345
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 10471
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.