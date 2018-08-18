Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.
Макс, благодаря этой ветке я кардинально поменяла свою жизнь.
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
airmax78 написав:Резюмирую: как и в любой другой кризис ожидания большинства, кто хочет что-то купить - падение минимум на 30, лучше 50%. Понятное дело, что те, кто в бетоне - даже о небольшой коррекции слышать не хотят. Кто окажется прав - не знаю. В самом деле, этот кризис какой-то сильно специфический. Но, почти уверен в том, что те, кто пророчит падение на 30-50%, снова пропустят разворот. Короче, эта ветка не умрет никогда.
Максм, ну дно буде коли ти злиеш чергуву прелесць (МОПи не моднi, чи вiльнолюдi забагато..) та фiксанеш лося на полтосiк (може й на центнер )
xio13 написав:На рынке акций есть такая движуха, что если даже чистильщик обуви их хочет покупать значит пора валить ))))
Теперешняя покупка под аренду - аналогичный расклад.
Не работать, а получать деньги за аренду, это тренд последних минимум 20 лет.
29 лет назад соотношение квартир в собственности к квартирам под аренду было 100 к 0. В рыночной экономике для обеспечения мобильности рабочей силы соотношение, предположим, должно быть 60 к 40. Мы еще не пришли к нужным цифрам, о чем свидетельствует повышенная по сравнению с развитыми странами рентабельность аренды. Так что есть еще куда расти. У чистильщеков обуви есть желание, но нет денег.
xio13 написав:На рынке акций есть такая движуха, что если даже чистильщик обуви их хочет покупать значит пора валить ))))
Теперешняя покупка под аренду - аналогичный расклад.
Не работать, а получать деньги за аренду, это тренд последних минимум 20 лет.
29 лет назад соотношение квартир в собственности к квартирам под аренду было 100 к 0. В рыночной экономике для обеспечения мобильности рабочей силы соотношение, предположим, должно быть 60 к 40. Мы еще не пришли к нужным цифрам, о чем свидетельствует повышенная по сравнению с развитыми странами рентабельность аренды. Так что есть еще куда расти. У чистильщеков обуви есть желание, но нет денег.
щоб це зробити, тре провести повну iнвентаризацiю, ввести безумовну оплату та збiр податку на нерухомiсть з всiеi нерухомостi, хто не оплачуе, будуть виставляти на торги на покриття заборгованостi по податкам та компослугам, аж до 1гнр заборгованостi.
Або чергова революцiя та громадянська вiйна як на початк ХХ ст.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/