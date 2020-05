Додано: Нед 24 тра, 2020 20:11

Vlad442 написав: adeges написав: Vlad442 написав: Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.

конгениально. ничто так не подстёгивает интерес к покупке недвижимости, как потеря дохода... похоже, вам не доводилось быть в ситуации резкого снижения или потери дохода

В такой ситуации человек думает об оптимизации расходов и стабильности. Никто не хочет тупо проедать накопления. Когда деньги зарабатываются, можно поднакопить на что-то лучшее, аренда не болезненная статья расходов. Когда доходы падают, человек переосмыслевает ситуацию и вполне может купить советскую панельку и переехать туда с модного новостроя, который он арендовал.

криза для того щоб спалити жирок, нагуляний в процесi буму.

криза для того щоб спалити жирок, нагуляний в процесi буму.

так що Влад на медвежому ринку купувати можна, не тiльки лиш всiм

