Додано: Нед 24 тра, 2020 20:15

Natt написав: Hotab написав: Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле. Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле.

Вот, кстати, да. буквально недавно обсуждали со знакомым медицину в Киеве и Виннице. Например, карпальный синдром запястья (еще называется туннельный синдром) - болезнь айтишников и тех, кто много работает за компом. Эндоскопическая операция при карпальном синдроме занимает до получаса времени (рассечение срединного нерва), в Киеве стоит 24 тыс. грн., в Виннице - 8 тыс. грн. И там, и там - спецы достаточно высокого уровня. Вот, кстати, да. буквально недавно обсуждали со знакомым медицину в Киеве и Виннице. Например, карпальный синдром запястья (еще называется туннельный синдром) - болезнь айтишников и тех, кто много работает за компом. Эндоскопическая операция при карпальном синдроме занимает до получаса времени (рассечение срединного нерва), в Киеве стоит 24 тыс. грн., в Виннице - 8 тыс. грн. И там, и там - спецы достаточно высокого уровня.

Про 24 Вы загнули. В Киеве делали маме, в декабре - 3000 грн + 300-500 сверху дал.Относительно возможностей и качества медицины в разных городах, то реальный пример из жизни. 3 года назад, у знакомого в Запорожье, маме нужно было поставить стенды. Оказалось, что в Запорожье это целая проблема. Созвонились с Днепропетровском, отправил туда водителя, который привёз человека со стендами в чемоданчике. Подобрали нужные стенды, поставили (человек сидел ждал, т.к. не знали какие стенды могу понадобиться) после чего водитель его увёз обратно в Днепропетровск. Время, головняк и стоимость этой процедуры можете сами прикинуть. Я не особый специалист и мало что в этом понимаю, но мне казалось, что подобные операции не являются в наше время проблемой.Тёще ставили (меняли) хрусталики, в том же Запорожье - выбор, как в Киеве, а ценник процентов на 10% меньше.Стоматология в Киеве на порядок выше уровнем, но и ценник соответствующий. Опять же, это вопрос технологий (речь о протезировании). Сейчас практически из любого города врач может работать с Киевом через курьерскую службу. Они и в Киеве работают так - отправил слепки, получил работу ... Здесь вопрос только желания и коммуникации.