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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:09
adeges написав: Vlad442 написав:
Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.
конгениально. ничто так не подстёгивает интерес к покупке недвижимости, как потеря дохода... похоже, вам не доводилось быть в ситуации резкого снижения или потери дохода
В такой ситуации человек думает об оптимизации расходов и стабильности. Никто не хочет тупо проедать накопления. Когда деньги зарабатываются, можно поднакопить на что-то лучшее, аренда не болезненная статья расходов. Когда доходы падают, человек переосмыслевает ситуацию и вполне может купить советскую панельку и переехать туда с модного новостроя, который он арендовал.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:10
flyman написав:
щоб це зробити, тре провести повну iнвентаризацiю, ввести безумовну оплату та збiр податку на нерухомiсть з всiеi нерухомостi, хто не оплачуе, будуть виставляти на торги на покриття заборгованостi по податкам та компослугам, аж до 1гнр заборгованостi.
Або чергова революцiя та громадянська вiйна як на початк ХХ ст.
Но ваших кавалірок это не коснётся ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:11
Vlad442 написав: adeges написав: Vlad442 написав:
Вообще-то я спрашивал не о доходах (у многих они реально упали), а о накоплениях. Даже у тех, кто потерял работу, они не обнулились. Может даже наоборот, ситуация, когда при уменьшившихся доходах приходится платить аренду, заставить снизить планку и вытолкнет многих на рынок покупки.
конгениально. ничто так не подстёгивает интерес к покупке недвижимости, как потеря дохода... похоже, вам не доводилось быть в ситуации резкого снижения или потери дохода
В такой ситуации человек думает об оптимизации расходов и стабильности. Никто не хочет тупо проедать накопления. Когда деньги зарабатываются, можно поднакопить на что-то лучшее, аренда не болезненная статья расходов. Когда доходы падают, человек переосмыслевает ситуацию и вполне может купить советскую панельку и переехать туда с модного новостроя, который он арендовал.
криза для того щоб спалити жирок, нагуляний в процесi буму.
так що Влад на медвежому ринку купувати можна, не тiльки лиш всiм
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:12
Vlad442 написав:
Мы еще не пришли к нужным цифрам, о чем свидетельствует повышенная по сравнению с развитыми странами рентабельность аренды. Так что есть еще куда расти. У чистильщеков обуви есть желание, но нет денег.
Ггг, это где рентабельность?
В Польше в год получаешь рентную прибыль 5% и удорожание актива еще на 5%. В Украине - рентную прибыль 8% и обесценивание актива на 4%.
Для анализа взял 15 лет. Но если кто-то против, можем пересчитать и на 10
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:15
Natt написав: Hotab написав:
Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле.
Вот, кстати, да. буквально недавно обсуждали со знакомым медицину в Киеве и Виннице. Например, карпальный синдром запястья (еще называется туннельный синдром) - болезнь айтишников и тех, кто много работает за компом. Эндоскопическая операция при карпальном синдроме занимает до получаса времени (рассечение срединного нерва), в Киеве стоит 24 тыс. грн., в Виннице - 8 тыс. грн. И там, и там - спецы достаточно высокого уровня.
Про 24 Вы загнули. В Киеве делали маме, в декабре - 3000 грн + 300-500 сверху дал.
Относительно возможностей и качества медицины в разных городах, то реальный пример из жизни. 3 года назад, у знакомого в Запорожье, маме нужно было поставить стенды. Оказалось, что в Запорожье это целая проблема. Созвонились с Днепропетровском, отправил туда водителя, который привёз человека со стендами в чемоданчике. Подобрали нужные стенды, поставили (человек сидел ждал, т.к. не знали какие стенды могу понадобиться) после чего водитель его увёз обратно в Днепропетровск. Время, головняк и стоимость этой процедуры можете сами прикинуть. Я не особый специалист и мало что в этом понимаю, но мне казалось, что подобные операции не являются в наше время проблемой.
Тёще ставили (меняли) хрусталики, в том же Запорожье - выбор, как в Киеве, а ценник процентов на 10% меньше.
Стоматология в Киеве на порядок выше уровнем, но и ценник соответствующий. Опять же, это вопрос технологий (речь о протезировании). Сейчас практически из любого города врач может работать с Киевом через курьерскую службу. Они и в Киеве работают так - отправил слепки, получил работу ... Здесь вопрос только желания и коммуникации.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:16
investorkiev написав:
Страшно представить, в 2015 году за 60куе брались однухи в почти готовом РоялТавер, а теперь - в едва вылезшем из котлована ЖК Старт.
Вы удивитесь узная, что предлагают за 60 кун в жк старт
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:18
pesikot написав: flyman написав:
щоб це зробити, тре провести повну iнвентаризацiю, ввести безумовну оплату та збiр податку на нерухомiсть з всiеi нерухомостi, хто не оплачуе, будуть виставляти на торги на покриття заборгованостi по податкам та компослугам, аж до 1гнр заборгованостi.
Або чергова революцiя та громадянська вiйна як на початк ХХ ст.
Но ваших кавалірок это не коснётся ?
я за те щоб не було пiльг (нужденим талони на продукти + мат допомога у розмiрi прожиткового мiнiмуму) та платити податки ВСIМ
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 тра, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:20
flyman написав: investorkiev написав:
Флай, какая инвентаризация. Вот Риспект сказал: 9 квартир на 14 членов семьи. Это много или мало? Нужно уведомлять ревком или нет? Непонятно...
щоб не було ревкома, тре платити податки.
не важно, Президент ти, чи герой АТО чи многодэтна мать.
Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. И в этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедливость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:24
airmax78 написав: flyman написав: investorkiev написав:
Флай, какая инвентаризация. Вот Риспект сказал: 9 квартир на 14 членов семьи. Это много или мало? Нужно уведомлять ревком или нет? Непонятно...
щоб не було ревкома, тре платити податки.
не важно, Президент ти, чи герой АТО чи многодэтна мать.
Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. И в этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедливость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета.
може досить петросянити, хтось може зрозумiти не так
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:26
zРадио написав: Vlad442 написав:
Мы еще не пришли к нужным цифрам, о чем свидетельствует повышенная по сравнению с развитыми странами рентабельность аренды. Так что есть еще куда расти. У чистильщеков обуви есть желание, но нет денег.
Ггг, это где рентабельность?
В Польше в год получаешь рентную прибыль 5% и удорожание актива еще на 5%. В Украине - рентную прибыль 8% и обесценивание актива на 4%.
Для анализа взял 15 лет. Но если кто-то против, можем пересчитать и на 10
Якось так. Тому всі і вкладали в Польщу, а не в Київ.
Не знаю чи є статистика по вкладеним українцями грошей в нерухомість в Київі, але по Польщі вона є, і там ця цифра зростала кожний рік, нажаль не можливо порівняти з Київом, бо не можливо це вирахувати в грошах.
Востаннє редагувалось Trast
в Нед 24 тра, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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