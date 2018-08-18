Додано: Нед 24 тра, 2020 20:30

airmax78 написав: Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. Ив этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедоивость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета. Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. Ив этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедоивость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета.

Сегодняшняя ситуация происходит от дорогих денег и неспособности государства собрать налоги. Поэтому бизнес не идет в аренду жилой недвижимости, потому что неравные условия. Со временем все придет к цивилизованной модели - АО покупает весь дом под аренду и вносит в уставной капитал, ставит управляющую компанию, получает 8% годовых грязными, 1% годовых на ремонты/расходы, 7% дивидендов. Цена акции = цена квадратного метра. Когда такое будет, я первый все продам, вложусь и не буду знать забот. В такое вложатся ПФ.Социальная напряженность снимется, потому что арендатор будет знать, что он платит не ленлорду кровопийце на Мальдивы, а пенсию пенсионерам и что покупка акций доступна любому, даже небогатому человеку. Психологически это будет восприниматься, как жилищная касса взаимопомощи.