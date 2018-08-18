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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 20:28
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
щоб не було ревкома, тре платити податки.
не важно, Президент ти, чи герой АТО чи многодэтна мать.
Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. И в этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедливость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета.
може досить петросянити, хтось може зрозумiти не так
Что, жим-жим? План оточення Киева накрывается? Флай, не бойтесь, национализировать ваш цоколь придут в последнюю очередь.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:30
airmax78 написав:
Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. Ив этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедоивость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета.
Сегодняшняя ситуация происходит от дорогих денег и неспособности государства собрать налоги. Поэтому бизнес не идет в аренду жилой недвижимости, потому что неравные условия. Со временем все придет к цивилизованной модели - АО покупает весь дом под аренду и вносит в уставной капитал, ставит управляющую компанию, получает 8% годовых грязными, 1% годовых на ремонты/расходы, 7% дивидендов. Цена акции = цена квадратного метра. Когда такое будет, я первый все продам, вложусь и не буду знать забот. В такое вложатся ПФ.
Социальная напряженность снимется, потому что арендатор будет знать, что он платит не ленлорду кровопийце на Мальдивы, а пенсию пенсионерам и что покупка акций доступна любому, даже небогатому человеку. Психологически это будет восприниматься, как жилищная касса взаимопомощи.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:32
Trast написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
Мы еще не пришли к нужным цифрам, о чем свидетельствует повышенная по сравнению с развитыми странами рентабельность аренды. Так что есть еще куда расти. У чистильщеков обуви есть желание, но нет денег.
Ггг, это где рентабельность?
В Польше в год получаешь рентную прибыль 5% и удорожание актива еще на 5%. В Украине - рентную прибыль 8% и обесценивание актива на 4%.
Для анализа взял 15 лет. Но если кто-то против, можем пересчитать и на 10
Якось так.
Почему такой перекос? Может потому что у нас ракета на старте, а в Польше уже вышла на орбиту?
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:35
airmax78 написав:
Что, жим-жим? План оточення Киева накрывается? Флай, не бойтесь, национализировать ваш цоколь придут в последнюю очередь.
Интересно, сколько сейчас стоит влезть в цоколь в Буче?
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:38
airmax78 написав:
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Охренеть....... КГС совсем с ума сошли. На ИП2 и Лейпцигской беленькие убогие откосы вокруг самых дешевых мп окон, на ИП2 еще и довольно убогий фасад. И это по 1.5-1.7-2куе за метр. На Глубочицкой по 800 баксов - комбинированный фасад, уже какие-то гораздо более интересные откосы вокруг окон и сами окна.
Вы серьёзно считаете, что фасад из керамогранита дешевле сканрока (или похожего на сканрок, или комбинированного фасада из композитных панелей)
Так же не забывайте масштаб миракса против того же точечного лейпцигского
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:50
Vlad442 написав:
Почему такой перекос? Может потому что у нас ракета на старте, а в Польше уже вышла на орбиту?
Все навпаки.
У нас ракета нагадує мені батьківське авто 90 років виробництва запорізького автопрому, удосконалювати його нема зиску, бо що там удосконалювати?
І тому і вкладатм нема зиску.
Оце у нас і така ракета.
Я вам більше скажу, та я вам і раніше про це казав, продавайте бистріше свої мурашники і перевкладйте грощі плки що кеш, бо вже мурашники з мопами незабаром чекає та ж сама доля, що і хрущі.
Змінюється парадігма пріоритетів людини, що означає, що?
Що нерухомість вже стає як штани чи смартфон, сьогодні він модний, а завтра нікому не потрібний.
Тому треба купувати землю для будівлі, а не землю сільхозначення.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:01
flyman написав:
я за те щоб не було пiльг (нужденим талони на продукти + мат допомога у розмiрi прожиткового мiнiмуму) та платити податки ВСIМ
Про оплату налогов всем - поддерживаю. Но оплачиваете ли вы налоги в полном объёме ?
А льготы нуждающимся быть должны. Потому что, сегодня вы успешный, а завтра - инсульт, и вы уже нуждающийся.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:08
Vlad442 написав: Trast написав: zРадио написав:
Ггг, это где рентабельность?
В Польше в год получаешь рентную прибыль 5% и удорожание актива еще на 5%. В Украине - рентную прибыль 8% и обесценивание актива на 4%.
Для анализа взял 15 лет. Но если кто-то против, можем пересчитать и на 10
Якось так.
Почему такой перекос? Может потому что у нас ракета на старте, а в Польше уже вышла на орбиту?
А может все-таки потому, что поляк в среднем создает продуктов на 17 тыс долларов в год, а украинец - на 3 тыс?..
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 24 тра, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:09
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. Ив этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедоивость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета.
Сегодняшняя ситуация происходит от дорогих денег и неспособности государства собрать налоги. Поэтому бизнес не идет в аренду жилой недвижимости, потому что неравные условия. Со временем все придет к цивилизованной модели - АО покупает весь дом под аренду и вносит в уставной капитал, ставит управляющую компанию, получает 8% годовых грязными, 1% годовых на ремонты/расходы, 7% дивидендов. Цена акции = цена квадратного метра. Когда такое будет, я первый все продам, вложусь и не буду знать забот. В такое вложатся ПФ.
Социальная напряженность снимется, потому что арендатор будет знать, что он платит не ленлорду кровопийце на Мальдивы, а пенсию пенсионерам и что покупка акций доступна любому, даже небогатому человеку. Психологически это будет восприниматься, как жилищная касса взаимопомощи.
За границей такие фонды работают аж во всю. Даже в РФ создают точечные фонды: покупаешь пай, деньги собирает УК от Альфа-банка и покупают магазин с продуктовым арендатором. Берет за управление 2% в год от стоимости актива (пая).
У нас невозможен вариант АО владеющего тысячами квартир как в Берлине.
Завтра директор АО выведет активы, обанкротит, оставит на АО только долги за комуналку.Поэтому хватит мечтать, нужно заводить свой Рено-Логан на газу и обьезжать город для сбора аренды.
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