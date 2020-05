Додано: Нед 24 тра, 2020 21:14

airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав: Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. И в этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедливость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета.

може досить петросянити, хтось може зрозумiти не так

Что, жим-жим? План оточення Киева накрывается? Флай, не бойтесь, национализировать ваш цоколь придут в последнюю очередь.

план оточення почтi завершон, та до роз"яснення ситуацii на паузi...

план оточення почтi завершон, та до роз"яснення ситуацii на паузi...

коли прийдуть нацiоналiзувати, то сподiваюся вже бути в Щецинi подавати в суд ЕС та вимати реституцii

