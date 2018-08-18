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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:12
hume написав: airmax78 написав:
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Охренеть....... КГС совсем с ума сошли. На ИП2 и Лейпцигской беленькие убогие откосы вокруг самых дешевых мп окон, на ИП2 еще и довольно убогий фасад. И это по 1.5-1.7-2куе за метр. На Глубочицкой по 800 баксов - комбинированный фасад, уже какие-то гораздо более интересные откосы вокруг окон и сами окна.
Вы серьёзно считаете, что фасад из керамогранита дешевле сканрока (или похожего на сканрок, или комбинированного фасада из композитных панелей)
Так же не забывайте масштаб миракса против того же точечного лейпцигского
Я даже по этой фотке вижу, что в кои-то веки привлекли нормального дизайнера. Вполне, кстати, допускаю, что тот керамогранит, который использовали на Лумумбы 11 - дешевле чем клинкерная плитка, используемая в Мираксе.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:14
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. И в этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедливость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета.
може досить петросянити, хтось може зрозумiти не так
Что, жим-жим? План оточення Киева накрывается? Флай, не бойтесь, национализировать ваш цоколь придут в последнюю очередь.
план оточення почтi завершон, та до роз"яснення ситуацii на паузi...
коли прийдуть нацiоналiзувати, то сподiваюся вже бути в Щецинi подавати в суд ЕС та вимати реституцii
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:16
Господа, я тут новенький, читаю эту тему около месяца, но, учитывая скорость написания Вами новых постов, количество прочитанного уже зашкаливает. Судя по всему, вы тут все друг друга знаете, поскольку круг пишущих очень узок(пишут одни и те же, человек 10-15). Читаю с интересом, непонятна только одна вещь - кто это Investorkiev (Человек В Шлеме)? Одни обращаются к этому нику "Натаха", другие "Трибека", одни, обращаясь, пишут об этом нике как о женском, другие как о мужском. Сам Investorkiev иногда отвечает от имени женщины (например, "вернулась"), иногда от имени мужчины (например, "был"). Также в одних постах упоминается о большом количестве однушек возле метро, находящихся во владении, в других упоминается одна "вонючка"+ машина в кредите.
Это некий общий(например, модераторский) ник, под которым может писать кто угодно? Такое я видел на другом форуме. Но тут не сильно похоже, поскольку общий смысл написанного этим ником укладывается в определенную линию. Да и стиль написания один и тот же.
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:16
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ерунда. 103 года назад лендлорды платили налоги как миленькие - от революции нифига не спасло. Ив этот раз ее не избежать. Когда у одного съемный хрущ, а другого стояк в ЦП - уровнять такую социальную несправедоивость можно только с помощью комбеда и реввоенсовета.
Сегодняшняя ситуация происходит от дорогих денег и неспособности государства собрать налоги. Поэтому бизнес не идет в аренду жилой недвижимости, потому что неравные условия. Со временем все придет к цивилизованной модели - АО покупает весь дом под аренду и вносит в уставной капитал, ставит управляющую компанию, получает 8% годовых грязными, 1% годовых на ремонты/расходы, 7% дивидендов. Цена акции = цена квадратного метра. Когда такое будет, я первый все продам, вложусь и не буду знать забот. В такое вложатся ПФ.
Социальная напряженность снимется, потому что арендатор будет знать, что он платит не ленлорду кровопийце на Мальдивы, а пенсию пенсионерам и что покупка акций доступна любому, даже небогатому человеку. Психологически это будет восприниматься, как жилищная касса взаимопомощи.
так це майже те саме, що польський TBS з деякими ньюансами
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:19
Trast написав:
Я вам більше скажу, та я вам і раніше про це казав, продавайте бистріше свої мурашники і перевкладйте грощі плки що кеш, бо вже мурашники з мопами незабаром чекає та ж сама доля, що і хрущі.
Что не так с хрущами?
Они честно отслужили по 60 лет и еще ни один не развалился. Пустые не стоят. Даже сталиники с деревянными перекрытиями обеспечивают базовые потребности жильцов.
Современный эконом новострой начнет становиться немодным когда нас уже на свете не будет.
Срок жизни средней недвижимости намного больше срока жизни среднего человека.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Нед 24 тра, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:19
pesikot написав: flyman написав:
я за те щоб не було пiльг (нужденим талони на продукти + мат допомога у розмiрi прожиткового мiнiмуму) та платити податки ВСIМ
Про оплату налогов всем - поддерживаю. Но оплачиваете ли вы налоги в полном объёме ?
А льготы нуждающимся быть должны. Потому что, сегодня вы успешный, а завтра - инсульт, и вы уже нуждающийся.
а понятно, тiльки пiльги будуть в депутатiв, прокурорiв та решти публiки з корочками та ксiвами....
а тре так що платять ВСI, а нужденi отримують допомогу у розмiрi прожиткового мiнiмуму + талони на продпайок...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:24
xio13 написав:
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Купив одну вонючку и ренуху логан в кредит?
Живёт в свое удовольствие, сдаёт вонючку и таксует
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:30
Richi написав:
Про 24 Вы загнули. В Киеве делали маме, в декабре - 3000 грн + 300-500 сверху дал.
Мы обсуждали конкретные клиники (какие - ели Вы не против, не буду говорить). У Вашей мамы была именно эндоскопическая операция? Махонький надрез, что шрам может и не остаться? Я именно об эндоскопии говорила. Но если есть и такие цены - просто отлично.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:34
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однушку в цоколе???
Вы были там в ОП? Поделитесь плиз инфой[/quote]
Они начинали с 900-1000 куе. Позже мне уже предлагали за 1200-1300 на 15ом этаже. Не помню точно когда это было, но помню был возмущён ценой на том этапе готовности.
В целом по оп давно не хожу. Судя по ценам публикуемыми форумчанами на всякие варшавские правильно делаю. Исключение составил юнит, в который заехал проезжая мимо. Только из за интереса вызваного ценой в республике.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:37
Vlad442 написав: Trast написав:
Я вам більше скажу, та я вам і раніше про це казав, продавайте бистріше свої мурашники і перевкладйте грощі плки що кеш, бо вже мурашники з мопами незабаром чекає та ж сама доля, що і хрущі.
Что не так с хрущами?
Они честно отслужили по 60 лет и еще ни один не развалился. Пустые не стоят. Даже сталиники с деревянными перекрытиями обеспечивают базовые потребности жильцов.
Современный эконом новострой начнет становиться немодным когда нас уже на свете не будет.
Срок жизни средней недвижимости намного больше срока жизни среднего человека.
Пиши в особисті-відповім, якщо це тобі дійсно цікаво.
Я, не привід, я така ж людина як і ти, яка завтра може померти від вірусу.
Думай!
А хто купляє нерухомість?
Той, хто думає, бо той ,хто думає має і гпощі на нерухомість.
Влад ,а яка нерухомість у тебе є, щоб я правильно розумів крітерії твого капздеця?
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