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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:57
Damien написав:
Господа, я тут новенький, читаю эту тему около месяца, но, учитывая скорость написания Вами новых постов, количество прочитанного уже зашкаливает. Судя по всему, вы тут все друг друга знаете, поскольку круг пишущих очень узок(пишут одни и те же, человек 10-15). Читаю с интересом, непонятна только одна вещь - кто это Investorkiev (Человек В Шлеме)? Одни обращаются к этому нику "Натаха", другие "Трибека", одни, обращаясь, пишут об этом нике как о женском, другие как о мужском. Сам Investorkiev иногда отвечает от имени женщины (например, "вернулась"), иногда от имени мужчины (например, "был"). Также в одних постах упоминается о большом количестве однушек возле метро, находящихся во владении, в других упоминается одна "вонючка"+ машина в кредите.
Это некий общий(например, модераторский) ник, под которым может писать кто угодно? Такое я видел на другом форуме. Но тут не сильно похоже, поскольку общий смысл написанного этим ником укладывается в определенную линию. Да и стиль написания один и тот же.
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
Продолжайте читать. Скоро все сами поймёте
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:58
Damien написав:
Господа, я тут новенький, читаю эту тему около месяца, но, учитывая скорость написания Вами новых постов, количество прочитанного уже зашкаливает. Судя по всему, вы тут все друг друга знаете, поскольку круг пишущих очень узок(пишут одни и те же, человек 10-15). Читаю с интересом, непонятна только одна вещь - кто это Investorkiev (Человек В Шлеме)? Одни обращаются к этому нику "Натаха", другие "Трибека", одни, обращаясь, пишут об этом нике как о женском, другие как о мужском. Сам Investorkiev иногда отвечает от имени женщины (например, "вернулась"), иногда от имени мужчины (например, "был"). Также в одних постах упоминается о большом количестве однушек возле метро, находящихся во владении, в других упоминается одна "вонючка"+ машина в кредите.
Это некий общий(например, модераторский) ник, под которым может писать кто угодно? Такое я видел на другом форуме. Но тут не сильно похоже, поскольку общий смысл написанного этим ником укладывается в определенную линию. Да и стиль написания один и тот же.
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
Здесь нет никакого секрета. Это два человека: супружеская пара. Трибека и Колбаска.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:01
Trast написав:
Влад ,а яка нерухомість у тебе є, щоб я правильно розумів крітерії твого капздеця?
Что-то типа стояка Круш, только не стояк и не круш.
Есть советская вторичка, есть новострои, которые сдаются в аренду. Пенсионный фонд.
Продавать в обозримом будущем ничего не собираюсь, покупать тоже, поэтому какие будут цены меня не слишком волнует. Конечно будет приятней, если будут как в Европе. Пусть и Восточной.
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Vlad442
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:03
Damien написав:
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
Человек интересно пишет, с чувством юмора. Прошлый ник Трибека. Его тут поклевывают, он подыгрывает.
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Vlad442
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:05
Damien написав:
Господа, я тут новенький, читаю эту тему около месяца, но, учитывая скорость написания Вами новых постов, количество прочитанного уже зашкаливает. Судя по всему, вы тут все друг друга знаете, поскольку круг пишущих очень узок(пишут одни и те же, человек 10-15). Читаю с интересом, непонятна только одна вещь - кто это Investorkiev (Человек В Шлеме)? Одни обращаются к этому нику "Натаха", другие "Трибека", одни, обращаясь, пишут об этом нике как о женском, другие как о мужском. Сам Investorkiev иногда отвечает от имени женщины (например, "вернулась"), иногда от имени мужчины (например, "был"). Также в одних постах упоминается о большом количестве однушек возле метро, находящихся во владении, в других упоминается одна "вонючка"+ машина в кредите.
Это некий общий(например, модераторский) ник, под которым может писать кто угодно? Такое я видел на другом форуме. Но тут не сильно похоже, поскольку общий смысл написанного этим ником укладывается в определенную линию. Да и стиль написания один и тот же.
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
Аж до слез... спасибо, друг!
ЗЫ: человек в шлеме - это Юрий Гагарин, первый пассажир РАКЕТЫ, стыдно не знать
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:10
airmax78 написав:
[
Я даже по этой фотке вижу, что в кои-то веки привлекли нормального дизайнера. Вполне, кстати, допускаю, что тот керамогранит, который использовали на Лумумбы 11 - дешевле чем клинкерная плитка, используемая в Мираксе.
Где вы клинкерную плитку увидели? То, что под кирпич? Так это сканрок, как в аркаде.
Соглашусь, что выглядит интересно.
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hume
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:11
Vlad442 написав: Damien написав:
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
Человек интересно пишет, с чувством юмора. Прошлый ник Трибека. Его тут поклевывают, он подыгрывает.
Это зависники поклевывают, заметьте. Но что поделаешь- на вершине всегда одиноко...
Арендатор никогда не поймет лендлорда...
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:12
flyman написав: investorkiev написав:
Флай, какая инвентаризация. Вот Риспект сказал: 9 квартир на 14 членов семьи. Это много или мало? Нужно уведомлять ревком или нет? Непонятно...
щоб не було ревкома, тре платити податки.
не важно, Президент ти, чи герой АТО чи многодэтна мать.
многодетных попрошу не трогать
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:22
investorkiev
Кстати, товарищ космонавт, на борту РАКЕТЫ есть еще места? Ибо я в этот карантин так забетонировался, что мне положен минимум билет бизнес класса, а то и первого класса.
Так что проведите работу с экипажем ракеты , на борту появляются новые пассажиры
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:22
investorkiev написав: Vlad442 написав: Damien написав:
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
Человек интересно пишет, с чувством юмора. Прошлый ник Трибека. Его тут поклевывают, он подыгрывает.
Это зависники поклевывают, заметьте. Но что поделаешь- на вершине всегда одиноко...Арендатор никогда не поймет лендлорда...
Вот это действительно до слез.
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airmax78
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