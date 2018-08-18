Damien написав:

Господа, я тут новенький, читаю эту тему около месяца, но, учитывая скорость написания Вами новых постов, количество прочитанного уже зашкаливает. Судя по всему, вы тут все друг друга знаете, поскольку круг пишущих очень узок(пишут одни и те же, человек 10-15). Читаю с интересом, непонятна только одна вещь - кто это Investorkiev (Человек В Шлеме)? Одни обращаются к этому нику "Натаха", другие "Трибека", одни, обращаясь, пишут об этом нике как о женском, другие как о мужском. Сам Investorkiev иногда отвечает от имени женщины (например, "вернулась"), иногда от имени мужчины (например, "был"). Также в одних постах упоминается о большом количестве однушек возле метро, находящихся во владении, в других упоминается одна "вонючка"+ машина в кредите.Это некий общий(например, модераторский) ник, под которым может писать кто угодно? Такое я видел на другом форуме. Но тут не сильно похоже, поскольку общий смысл написанного этим ником укладывается в определенную линию. Да и стиль написания один и тот же.Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...