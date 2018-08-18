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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 22:28
investorkiev написав:
человек в шлеме - это Юрий Гагарин, первый пассажир РАКЕТЫ, стыдно не знать
Я не то чтобы любитель цепляться к словам, но смолчать прям не могу
У ракеты не бывает пассажиров, пассажиры бывают у космического корабля (и в данном случае корректней даже сказать пилот, а не пассажир), который выводит в космос ракета-носитель
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 24 тра, 2020 22:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:28
airmax78 написав: Жека79 написав:investorkiev
Кстати, товарищ космонавт, на борту РАКЕТЫ есть еще места? Ибо я в этот карантин так забетонировался, что мне положен минимум билет бизнес класса, а то и первого класса.
Так что проведите работу с экипажем ракеты , на борту появляются новые пассажиры
И что купили? Что, нельзя было подождать -50%?
Нельзя. Я своего дождался и купил. Другие пусть ждут, может дождутся.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:30
Damien написав:
Господа, я тут новенький, читаю эту тему около месяца, но, учитывая скорость написания Вами новых постов, количество прочитанного уже зашкаливает. Судя по всему, вы тут все друг друга знаете, поскольку круг пишущих очень узок(пишут одни и те же, человек 10-15). Читаю с интересом, непонятна только одна вещь - кто это Investorkiev (Человек В Шлеме)? Одни обращаются к этому нику "Натаха", другие "Трибека", одни, обращаясь, пишут об этом нике как о женском, другие как о мужском. Сам Investorkiev иногда отвечает от имени женщины (например, "вернулась"), иногда от имени мужчины (например, "был"). Также в одних постах упоминается о большом количестве однушек возле метро, находящихся во владении, в других упоминается одна "вонючка"+ машина в кредите.
Это некий общий(например, модераторский) ник, под которым может писать кто угодно? Такое я видел на другом форуме. Но тут не сильно похоже, поскольку общий смысл написанного этим ником укладывается в определенную линию. Да и стиль написания один и тот же.
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
та нет он мужик коррупционер, у него 7 квартир в ЖК Вонючка на крушельницкой. Просто когда он на форум пришёл он типа решил замаскироваться и писал под женским ником. Поэтому его сейчас тролят. Местный юмор.
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Унуноктий
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:31
zРадио написав: investorkiev написав:
человек в шлеме - это Юрий Гагарин, первый пассажир РАКЕТЫ, стыдно не знать
Я не то чтобы любитель цепляться к словам, но смолчать прям не могу
У ракеты не бывает пассажиров, пассажиры бывают у космического корабля (и в данном случае корректней даже сказать пилот, а не пассажир), который выводит в космос ракета-носитель
Так было раньше. До Илона Маска и появления Starship.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:35
Унуноктий написав: Damien написав:
Господа, я тут новенький, читаю эту тему около месяца, но, учитывая скорость написания Вами новых постов, количество прочитанного уже зашкаливает. Судя по всему, вы тут все друг друга знаете, поскольку круг пишущих очень узок(пишут одни и те же, человек 10-15). Читаю с интересом, непонятна только одна вещь - кто это Investorkiev (Человек В Шлеме)? Одни обращаются к этому нику "Натаха", другие "Трибека", одни, обращаясь, пишут об этом нике как о женском, другие как о мужском. Сам Investorkiev иногда отвечает от имени женщины (например, "вернулась"), иногда от имени мужчины (например, "был"). Также в одних постах упоминается о большом количестве однушек возле метро, находящихся во владении, в других упоминается одна "вонючка"+ машина в кредите.
Это некий общий(например, модераторский) ник, под которым может писать кто угодно? Такое я видел на другом форуме. Но тут не сильно похоже, поскольку общий смысл написанного этим ником укладывается в определенную линию. Да и стиль написания один и тот же.
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
та нет он мужик коррупционер, у него 7 квартир в ЖК Вонючка на крушельницкой. Просто когда он на форум пришёл он типа решил замаскироваться и писал под женским ником. Поэтому его сейчас тролят. Местный юмор.
Хватит вводить людей в заблуждение. Лучше расскажи нам про Колбаску.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:43
Уну, напомни как ты фиктивно развелся ради субсидии.
И как мою жену соблазнил, негодяй
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investorkiev
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:46
airmax78 написав:
Так было раньше. До Илона Маска и появления Starship.
Не слышал о том, что уже были его пилотируемые испытания
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:46
investorkiev написав:
Уну, напомни как ты фиктивно развелся ради субсидии.
И как мою жену соблазнил, негодяй
ты в город вернулся?
мне завтра на работу и так не хочется(
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:51
Унуноктий написав: investorkiev написав:
Уну, напомни как ты фиктивно развелся ради субсидии.
И как мою жену соблазнил, негодяй
ты в город вернулся?
мне завтра на работу и так не хочется(
Я периодически приезжаю в Киев, чтобы совсем не одичать. Но уже понемногу привык к вольготной загородной жизни
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:53
Vlad442 написав:
Социальная напряженность снимется, потому что арендатор будет знать, что он платит не ленлорду кровопийце на Мальдивы, а пенсию пенсионерам и что покупка акций доступна любому, даже небогатому человеку. Психологически это будет восприниматься, как жилищная касса взаимопомощи.
скажу за себя, когда куда то еду всегда снимаю отель на не квартиру посуточно, хотя квартира в 2р дешевле и больше, потому что человеческий фактор. Раньше снимал но потом отказался, то фото не те вышлют, то цена по приезду другая, был кондиционер без пульта, приходилось ждать заселения по часу, один раз была квартира без отопления и колорифера. Всего не вспомнишь, в отеле один раз был попадос без отопления но после того как я вызвал полицию принесли колорифер. После того случая зимой всегда вожу свой обогреватель, надоело воевать - нервы это всё. Вишенка на торт, снял комнату в одессе, заселился, включил ноутбук, заходит хозяйка и заряжает "у нас с ноутбуком нельзя". И это не был юмор. С помесячной арендой тоже хватало приколов, то цену поднимут сразу в 2 раза, то срочно освободи квартиру потому что дочка лендлорда от мужа ушла и ей негде жить.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 тра, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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