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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 22:54
investorkiev написав: Унуноктий написав: investorkiev написав:
Уну, напомни как ты фиктивно развелся ради субсидии.
И как мою жену соблазнил, негодяй
ты в город вернулся?
мне завтра на работу и так не хочется(
Я периодически приезжаю в Киев, чтобы совсем не одичать. Но уже понемногу привык к вольготной загородной жизни
как думаешь, реально спрос на аренду возрастёт сейчас? у меня почему то большие сомнения
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:59
zРадио написав: airmax78 написав:
Так было раньше. До Илона Маска и появления Starship.
Не слышал о том, что уже были его пилотируемые испытания
Так и наша рОкета-маятник пока еще на стартовой площадке стоит - готовится к старту. Иначе как бы Жека79 в нее заскочил?
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:06
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Так было раньше. До Илона Маска и появления Starship.
Не слышал о том, что уже были его пилотируемые испытания
Так и наша рОкета-маятник пока еще на стартовой площадке стоит - готовится к старту. Иначе как бы Жека79 в нее заскочил?
цены потихоньку падают и по бомберу и по домику
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:09
zРадио написав: Vlad442 написав:
Почему такой перекос? Может потому что у нас ракета на старте, а в Польше уже вышла на орбиту?
А может все-таки потому, что поляк в среднем создает продуктов на 17 тыс долларов в год, а украинец - на 3 тыс?..
В долларах цены в Польше даже и близко не добрались к своему пику в 2008 году. Тогда в Варшаве заряжали по 4500 дол. за средний метр.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:20
investorkiev написав: Damien написав:
Господа, я тут новенький, читаю эту тему около месяца, но, учитывая скорость написания Вами новых постов, количество прочитанного уже зашкаливает. Судя по всему, вы тут все друг друга знаете, поскольку круг пишущих очень узок(пишут одни и те же, человек 10-15). Читаю с интересом, непонятна только одна вещь - кто это Investorkiev (Человек В Шлеме)? Одни обращаются к этому нику "Натаха", другие "Трибека", одни, обращаясь, пишут об этом нике как о женском, другие как о мужском. Сам Investorkiev иногда отвечает от имени женщины (например, "вернулась"), иногда от имени мужчины (например, "был"). Также в одних постах упоминается о большом количестве однушек возле метро, находящихся во владении, в других упоминается одна "вонючка"+ машина в кредите.
Это некий общий(например, модераторский) ник, под которым может писать кто угодно? Такое я видел на другом форуме. Но тут не сильно похоже, поскольку общий смысл написанного этим ником укладывается в определенную линию. Да и стиль написания один и тот же.
Меня вся эта ситуация прямо таки заинтриговала, просветите, пожалуйста. Если это какой-то местный секрет, то в личку хотя бы...
Аж до слез... спасибо, друг!
ЗЫ: человек в шлеме - это Юрий Гагарин, первый пассажир РАКЕТЫ, стыдно не знать
Я тоже сначала подумал, что Гагарин. Потом начал сомневаться - а может....Терешкова(непонятно же - ОНА или ОН)??? А может это просто намек на Леню-Космоса?
Шучу. Конечно, Гагарина я узнал и намек на рОкету понял))). Хотя был и второй вариант - "в шлеме - значит как в танке, ему(ей) все по (до) ..."
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:24
Унуноктий написав:
та нет он мужик коррупционер, у него 7 квартир в ЖК Вонючка на крушельницкой. Просто когда он на форум пришёл он типа решил замаскироваться и писал под женским ником. Поэтому его сейчас тролят. Местный юмор.
airmax78 написав:
Здесь нет никакого секрета. Это два человека: супружеская пара. Трибека и Колбаска.
Vlad442 написав:
Человек интересно пишет, с чувством юмора. Прошлый ник Трибека. Его тут поклевывают, он подыгрывает.
Некоторые ответы противоречат один другому, но примерно понятно. Спасибо за разъяснения.Заодно и понял что такое "круши", которые регулярно упоминаются. Тоже было много вариантов, но не угадал ни одной буквы (как оказалось)
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:31
BIGor написав:
Айру понравится, смотреть с 30 минуты.
Ну хоть бы зашел на форум - посоветовался. Смотреть на Нью Йорк и на это и выбрать это... Эпик фейл.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:39
Трибека это семейная пара. Он - бывший риэлтор, обслуживающий какое-то количество чужих квартир под аренду. Она - начитанная толстушка с IQ выше среднего, возможно юрист. Курит и пьет кофе. Пишет, в отличие от нескольких быкующих пацанов из 90-х, сечевых куреней и еврейских мальчиков, которым не хватает внимания, ярко и интересно.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:41
artlife написав:
Трибека это семейная пара. Он - бывший риэлтор, обслуживающий какое-то количество чужих квартир под аренду. Она - начитанная толстушка с IQ выше среднего, возможно юрист. Курит и пьет кофе. Пишет, в отличие от нескольких быкующих пацанов из 90-х, сечевых куреней и еврейских мальчиков, которым не хватает внимания, ярко и интересно.
Не подлизывайтесь к Колбаске. А Трибека и в самом деле здесь никому не нравится и терпят его только из-за Колбаски.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 24 тра, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:43
airmax78 написав: artlife написав:
Трибека это семейная пара. Он - бывший риэлтор, обслуживающий какое-то количество чужих квартир под аренду. Она - начитанная толстушка с IQ выше среднего, возможно юрист. Курит и пьет кофе. Пишет, в отличие от нескольких быкующих пацанов из 90-х, сечевых куреней и еврейских мальчиков, которым не хватает внимания, ярко и интересно.
Не подлизывайтесь к Колбаске.
Я знал, что Вы обидетесь на еврейского мальчика.
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