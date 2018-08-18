Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Трибека это семейная пара. Он - бывший риэлтор, обслуживающий какое-то количество чужих квартир под аренду. Она - начитанная толстушка с IQ выше среднего, возможно юрист. Курит и пьет кофе. Пишет, в отличие от нескольких быкующих пацанов из 90-х, сечевых куреней и еврейских мальчиков, которым не хватает внимания, ярко и интересно.
Не подлизывайтесь к Колбаске.
Я знал, что Вы обидетесь на еврейского мальчика.
Это про меня было???!!! Бльооооо... Я с пятницы хожу дома в вышиванке - не снимаю.
artlife написав:Трибека это семейная пара. Он - бывший риэлтор, обслуживающий какое-то количество чужих квартир под аренду. Она - начитанная толстушка с IQ выше среднего, возможно юрист. Курит и пьет кофе. Пишет, в отличие от нескольких быкующих пацанов из 90-х, сечевых куреней и еврейских мальчиков, которым не хватает внимания, ярко и интересно.
Не подлизывайтесь к Колбаске. А Трибека и в самом деле здесь никому не нравится и терпят его только из-за Колбаски.
как женщина с IQ выше среднего переспит с Унуноктием??? не вяжется
artlife написав:Трибека это семейная пара. Он - бывший риэлтор, обслуживающий какое-то количество чужих квартир под аренду. Она - начитанная толстушка с IQ выше среднего, возможно юрист. Курит и пьет кофе. Пишет, в отличие от нескольких быкующих пацанов из 90-х, сечевых куреней и еврейских мальчиков, которым не хватает внимания, ярко и интересно.
Не подлизывайтесь к Колбаске. А Трибека и в самом деле здесь никому не нравится и терпят его только из-за Колбаски.
как женщина с IQ выше среднего переспит с Унуноктием??? не вяжется