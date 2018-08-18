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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4013401440154016>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 47
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
30%
14
знизяться на 10-25%
34%
16
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:44

  investorkiev написав:Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???

В США продажи на вторичном рынке жилья в апреле упали на 17,8% за месяц до самого низкого уровня с сентября 2011 года.
Источник: Bloomberg

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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:45

  artlife написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Трибека это семейная пара. Он - бывший риэлтор, обслуживающий какое-то количество чужих квартир под аренду. Она - начитанная толстушка с IQ выше среднего, возможно юрист. Курит и пьет кофе. Пишет, в отличие от нескольких быкующих пацанов из 90-х, сечевых куреней и еврейских мальчиков, которым не хватает внимания, ярко и интересно.

Не подлизывайтесь к Колбаске.

Я знал, что Вы обидетесь на еврейского мальчика.

Это про меня было???!!! Бльооооо... Я с пятницы хожу дома в вышиванке - не снимаю.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:45

  airmax78 написав:
  artlife написав:Трибека это семейная пара. Он - бывший риэлтор, обслуживающий какое-то количество чужих квартир под аренду. Она - начитанная толстушка с IQ выше среднего, возможно юрист. Курит и пьет кофе. Пишет, в отличие от нескольких быкующих пацанов из 90-х, сечевых куреней и еврейских мальчиков, которым не хватает внимания, ярко и интересно.

Не подлизывайтесь к Колбаске. А Трибека и в самом деле здесь никому не нравится и терпят его только из-за Колбаски.

как женщина с IQ выше среднего переспит с Унуноктием??? не вяжется
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:46

  airmax78 написав:
  artlife написав:Я знал, что Вы обидетесь на еврейского мальчика.

Это про меня было???!!! Бльооооо... Я с пятницы хожу дома в вышиванке - не снимаю.

а пейсы куда дели?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:47

  player написав:
  investorkiev написав:Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???

В США продажи на вторичном рынке жилья в апреле упали на 17,8% за месяц до самого низкого уровня с сентября 2011 года.
Источник: Bloomberg

продажи упали, а цены? это ж не одно и то же
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:50

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Я знал, что Вы обидетесь на еврейского мальчика.

Это про меня было???!!! Бльооооо... Я с пятницы хожу дома в вышиванке - не снимаю.

а пейсы куда дели?

може бути, що там теж девочка ( с Поскота)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:51

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Я знал, что Вы обидетесь на еврейского мальчика.

Это про меня было???!!! Бльооооо... Я с пятницы хожу дома в вышиванке - не снимаю.

а пейсы куда дели?

Завязываю на узел под носом.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:51

  investorkiev написав:
  player написав:
  investorkiev написав:Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???

В США продажи на вторичном рынке жилья в апреле упали на 17,8% за месяц до самого низкого уровня с сентября 2011 года.
Источник: Bloomberg

продажи упали, а цены? это ж не одно и то же


цены не упали. пока. worse is yet to come...
Востаннє редагувалось adeges в Нед 24 тра, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:52

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Не подлизывайтесь к Колбаске.

Я знал, что Вы обидетесь на еврейского мальчика.

Это про меня было???!!! Бльооооо... Я с пятницы хожу дома в вышиванке - не снимаю.

Вы или шаровары наденьте или вышиванку снимите.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:55

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Трибека это семейная пара. Он - бывший риэлтор, обслуживающий какое-то количество чужих квартир под аренду. Она - начитанная толстушка с IQ выше среднего, возможно юрист. Курит и пьет кофе. Пишет, в отличие от нескольких быкующих пацанов из 90-х, сечевых куреней и еврейских мальчиков, которым не хватает внимания, ярко и интересно.

Не подлизывайтесь к Колбаске. А Трибека и в самом деле здесь никому не нравится и терпят его только из-за Колбаски.

как женщина с IQ выше среднего переспит с Унуноктием??? не вяжется

Сполз под стол.
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