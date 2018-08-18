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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 23:51
investorkiev написав: player написав: investorkiev написав:
Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???
В США продажи на вторичном рынке жилья в апреле упали на 17,8% за месяц до самого низкого уровня с сентября 2011 года.
Источник: Bloomberg
продажи упали, а цены? это ж не одно и то же
цены не упали. пока. worse is yet to come...
Востаннє редагувалось adeges
в Нед 24 тра, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 25 тра, 2020 00:04
adeges написав:
цены не упали. пока. worse is yet to come...
Лежащий в коме может и не упасть.
Востаннє редагувалось artlife
в Пон 25 тра, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 01:17
Gastarbaiter написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
Почему такой перекос? Может потому что у нас ракета на старте, а в Польше уже вышла на орбиту?
А может все-таки потому, что поляк в среднем создает продуктов на 17 тыс долларов в год, а украинец - на 3 тыс?..
В долларах цены в Польше даже и близко не добрались к своему пику в 2008 году. Тогда в Варшаве заряжали по 4500 дол. за средний метр.
Т.е. при почти стабильном злотом цена на недвигу в Варшаве в нацвалюте резко упала в 2009-10м годах? Втрое или более именно на тот момент?
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