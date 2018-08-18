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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4012401340144015

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 47
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
30%
14
знизяться на 10-25%
34%
16
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:51

  investorkiev написав:
  player написав:
  investorkiev написав:Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???

В США продажи на вторичном рынке жилья в апреле упали на 17,8% за месяц до самого низкого уровня с сентября 2011 года.
Источник: Bloomberg

продажи упали, а цены? это ж не одно и то же


цены не упали. пока. worse is yet to come...
Востаннє редагувалось adeges в Нед 24 тра, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:04

  adeges написав:цены не упали. пока. worse is yet to come...

Лежащий в коме может и не упасть.
Востаннє редагувалось artlife в Пон 25 тра, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 01:17

  Gastarbaiter написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Почему такой перекос? Может потому что у нас ракета на старте, а в Польше уже вышла на орбиту?


А может все-таки потому, что поляк в среднем создает продуктов на 17 тыс долларов в год, а украинец - на 3 тыс?..

В долларах цены в Польше даже и близко не добрались к своему пику в 2008 году. Тогда в Варшаве заряжали по 4500 дол. за средний метр.

Т.е. при почти стабильном злотом цена на недвигу в Варшаве в нацвалюте резко упала в 2009-10м годах? Втрое или более именно на тот момент?
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  #<1 ... 4012401340144015
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