investorkiev написав:
продажи упали, а цены? это ж не одно и то же
цены не упали. пока. worse is yet to come...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 23:51
цены не упали. пока. worse is yet to come...
Востаннє редагувалось adeges в Нед 24 тра, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 25 тра, 2020 00:04
Востаннє редагувалось artlife в Пон 25 тра, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 тра, 2020 01:17
Т.е. при почти стабильном злотом цена на недвигу в Варшаве в нацвалюте резко упала в 2009-10м годах? Втрое или более именно на тот момент?
Додано: Пон 25 тра, 2020 01:45
А що будете робити, бо я вже мав таку ситуацію і маю і зараз, коли із 8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?
Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?
Додано: Пон 25 тра, 2020 02:01
Не зовсім так, напередодні Карантину ціни в прицентральних районах вже були близько 4 тис.євро на новобудови за квадрат, але в 2008 році такого житла по перше не хснувало, а по друге ціни всеж таки випередили 2008 рік і що треба сказати, що з 2008 по сьогогодняшній день вони ніеоли не були нижчі за 2 тис.євро за квадрат, але, те, що коштувало в 2008 роцв 2500 євро, як новобудова в Мокотуві, наприклад, так приблизно і зараз коштує, а те, що зараз коштує 4 тис.єврр, то такого в 2008 р. будівництва не існувало.
Тобто ціни у поляків були вищі за нащі, але тенденції напрямку коливань на нерухомість були дуже схожі.
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