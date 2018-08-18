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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2020 23:51
investorkiev написав: player написав: investorkiev написав:
Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???
В США продажи на вторичном рынке жилья в апреле упали на 17,8% за месяц до самого низкого уровня с сентября 2011 года.
Источник: Bloomberg
продажи упали, а цены? это ж не одно и то же
цены не упали. пока. worse is yet to come...
Востаннє редагувалось adeges
в Нед 24 тра, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 00:04
adeges написав:
цены не упали. пока. worse is yet to come...
Лежащий в коме может и не упасть.
Востаннє редагувалось artlife
в Пон 25 тра, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 01:17
Gastarbaiter написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
Почему такой перекос? Может потому что у нас ракета на старте, а в Польше уже вышла на орбиту?
А может все-таки потому, что поляк в среднем создает продуктов на 17 тыс долларов в год, а украинец - на 3 тыс?..
В долларах цены в Польше даже и близко не добрались к своему пику в 2008 году. Тогда в Варшаве заряжали по 4500 дол. за средний метр.
Т.е. при почти стабильном злотом цена на недвигу в Варшаве в нацвалюте резко упала в 2009-10м годах? Втрое или более именно на тот момент?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 01:45
Vlad442 написав: Trast написав:
Влад ,а яка нерухомість у тебе є, щоб я правильно розумів крітерії твого капздеця?
Что-то типа стояка Круш, только не стояк и не круш.
Есть советская вторичка, есть новострои, которые сдаются в аренду. Пенсионный фонд.
Продавать в обозримом будущем ничего не собираюсь, покупать тоже, поэтому какие будут цены меня не слишком волнует. Конечно будет приятней, если будут как в Европе. Пусть и Восточной.
А що будете робити, бо я вже мав таку ситуацію і маю і зараз, коли із 8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?
Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 02:01
Gastarbaiter написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
Почему такой перекос? Может потому что у нас ракета на старте, а в Польше уже вышла на орбиту?
А может все-таки потому, что поляк в среднем создает продуктов на 17 тыс долларов в год, а украинец - на 3 тыс?..
В долларах цены в Польше даже и близко не добрались к своему пику в 2008 году. Тогда в Варшаве заряжали по 4500 дол. за средний метр.
Не зовсім так, напередодні Карантину ціни в прицентральних районах вже були близько 4 тис.євро на новобудови за квадрат, але в 2008 році такого житла по перше не хснувало, а по друге ціни всеж таки випередили 2008 рік і що треба сказати, що з 2008 по сьогогодняшній день вони ніеоли не були нижчі за 2 тис.євро за квадрат, але, те, що коштувало в 2008 роцв 2500 євро, як новобудова в Мокотуві, наприклад, так приблизно і зараз коштує, а те, що зараз коштує 4 тис.єврр, то такого в 2008 р. будівництва не існувало.
Тобто ціни у поляків були вищі за нащі, але тенденції напрямку коливань на нерухомість були дуже схожі.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 05:51
BIGor написав: investorkiev написав:
Итого, мы имеем современный ЖК по вполне демократическим ценам (соизмеримым с ценами облцентров), но где в пешей досягаемости мы имеем: крупный ТРЦ, кинотеатр, спортлайф с бассейном, парковку с зарядками для электромобилей, парк
, десяток кафе\ресторанов на любой вкус, медлабораторию
, поликлинику
, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе
, десятки разных развиваек для детей, и, когда построят метро - 25 минут до лучших ВУЗов в стране.
Парк, медлабораторию, несколько школ на районе (есть хорошие) и одну - во дворе - рилли? Какой парк? Очень дорогая земля для парка, практически бесценная. Или школа снова за 200 000 грн в год? Классный район, просто супер.
Парк там есть...точнее хвойный лес и Синее озеро.
Рядом с Синим озером 157 (кажется) гимназия с относительно неплохим рейтингом, кажется где-то есть экономическая гимназия )или лицей (с 5 класса).
Веник пока - так себе район, но метро и много новостроев его поменяют. Проблема, которую сложно решить - автомобильное путешествие в центр.
Собственно, перспектива метро уже двигает ценник и на стоимость м2 и на аренду.
Не скажу что он ну прям переплюнет Оболонь, но качественное улучшение налицо.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 06:09
Hotab написав:flyman
, у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"
Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет.
У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город.
Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.
Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле.
И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать.
Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали.
Бредни про илитные продукты и отдыхи в кабаках и сетевых ресторанах вообще умиляют. Понаех на аренде хоть бы в Мафию с зарплаты смог сходить.А так, Портер-паб предел его счастья, если хочет летом хотя бы в 3 звёзды слетать в Аланью.
Кстати, дополню, среди рожениц Житомирский областной перинатальный центр является культовым заведением. Многие предпочитают его киевским номерным.
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