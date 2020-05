Додано: Нед 24 тра, 2020 23:51

investorkiev написав: player написав: investorkiev написав: Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость??? Гуглю. Где в мире, в столицах, резко снизились цены на недвижимость???

В США продажи на вторичном рынке жилья в апреле упали на 17,8% за месяц до самого низкого уровня с сентября 2011 года.

Источник: Bloomberg

продажи упали, а цены? это ж не одно и то же продажи упали, а цены? это ж не одно и то же



цены не упали. пока. worse is yet to come... цены не упали. пока. worse is yet to come...

