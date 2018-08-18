Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Trast написав:8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити? о
Прибуток 4% річних - є нормальним для такої тупоголово-вільнолюдської країни. Час, щоб інвештиція окупилась - 25 років. При умові, що ціни не впадуть в черговий раз. Значить, демографічна, економічна та політично-управлінська криза - вже добрались до орендного КРЖН. Далі буде ще гірше, тому що наступає "кінець епохи бідності". Всі понаєхи будуть багатими, і будуть орендувати квартири з євроремонтом біля метро за комунальні плюс 100 дол власне оренди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!". Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі. Понти у жлобів - високо ціняться. Це не шведи і не американці.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!". Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі. Понти у жлобів - високо ціняться. Це не шведи і не американці.
Frant написав:Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!". Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі. Понти у жлобів - високо ціняться. Це не шведи і не американці.