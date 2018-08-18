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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4013401440154016

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 47
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
5
знизяться в межах 10%
30%
14
знизяться на 10-25%
34%
16
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 07:51

  vitaliian написав:
  Frant написав:Віноградар = Нью-Васюки, а Лівий берег, то взагалі не Київ? Хоча з Лівого берега на метро до Хрещатика їхати по прямій без пересадок 8-20 хвилин.
С Бортничей до Хрещатика примерно час на маршрутке + метро, можно ещё 30 минут постоять на кольце перед м. Бориспольской

Бортнічи - точно не Київ)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:19

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Віноградар = Нью-Васюки, а Лівий берег, то взагалі не Київ? Хоча з Лівого берега на метро до Хрещатика їхати по прямій без пересадок 8-20 хвилин.
С Бортничей до Хрещатика примерно час на маршрутке + метро, можно ещё 30 минут постоять на кольце перед м. Бориспольской

Бортнічи - точно не Київ)))

м.Харкiвська - м.Золотi Ворота 30 хв., а ще перехiд, скажiмо, в годину пiк в стилi "танець пiнгвiна"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:23

  Trast написав:8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?
о

Прибуток 4% річних - є нормальним для такої тупоголово-вільнолюдської країни. Час, щоб інвештиція окупилась - 25 років. При умові, що ціни не впадуть в черговий раз.
Значить, демографічна, економічна та політично-управлінська криза - вже добрались до орендного КРЖН.
Далі буде ще гірше, тому що наступає "кінець епохи бідності". Всі понаєхи будуть багатими, і будуть орендувати квартири з євроремонтом біля метро за комунальні плюс 100 дол власне оренди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:28

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Віноградар = Нью-Васюки, а Лівий берег, то взагалі не Київ? Хоча з Лівого берега на метро до Хрещатика їхати по прямій без пересадок 8-20 хвилин.
С Бортничей до Хрещатика примерно час на маршрутке + метро, можно ещё 30 минут постоять на кольце перед м. Бориспольской

Бортнічи - точно не Київ)))

а что?
Бо́ртничи (укр. Бо́ртничі) — бывший посёлок, историческая местность в Киеве, с 1988 года в составе Дарницкого района города.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%87%D0%B8
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:32

Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!".
Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі.
Понти у жлобів - високо ціняться.
Це не шведи і не американці.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:36

  Frant написав:Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!".
Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі.
Понти у жлобів - високо ціняться.
Це не шведи і не американці.

https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HqmQH.html

19к и ты киевлянин!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:12

  vitaliian написав:
  Frant написав:Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!".
Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі.
Понти у жлобів - високо ціняться.
Це не шведи і не американці.

https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HqmQH.html
19к и ты киевлянин!

Вулиця Рокетна, до речі!
Трайбека-Натаха, терміново купляй!
Стільки переваг і достоїнств!
"лифт по магнитным картам, закрытая парковка. До м. Демеевская, Лыбедская 15 минут на прямой маршрутке."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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