RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4014401540164017>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 48
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
31%
15
знизяться на 10-25%
33%
16
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:28

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Віноградар = Нью-Васюки, а Лівий берег, то взагалі не Київ? Хоча з Лівого берега на метро до Хрещатика їхати по прямій без пересадок 8-20 хвилин.
С Бортничей до Хрещатика примерно час на маршрутке + метро, можно ещё 30 минут постоять на кольце перед м. Бориспольской

Бортнічи - точно не Київ)))

а что?
Бо́ртничи (укр. Бо́ртничі) — бывший посёлок, историческая местность в Киеве, с 1988 года в составе Дарницкого района города.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%87%D0%B8
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3382
З нами з: 06.04.16
Подякував: 796 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:15

  vitaliian написав:
Лично мне ситуация напоминает тонущий Титаник, одни уже за бортом а другие едят в ресторане стейк и никуда не торопятся.

И тут вдруг тонущий Титаник уткнулся носом в станцию метро.
airmax78
 
Повідомлень: 34560
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:17

  airmax78 написав:..
Здесь нет никакого секрета. Это два человека: супружеская пара. Трибека и Колбаска.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека
sequence
 
Повідомлень: 3472
З нами з: 29.12.15
Подякував: 445 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:22

  vitaliian написав:..
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HqmQH.html
19к и ты киевлянин!

улица Ракетная 24, название говорит само за себя
sequence
 
Повідомлень: 3472
З нами з: 29.12.15
Подякував: 445 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:46

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HqmQH.html
19к и ты киевлянин!

улица Ракетная 24, название говорит само за себя

это что, у нас даже кладбище молодёжное есть
Зображення

все для людей
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 тра, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3382
З нами з: 06.04.16
Подякував: 796 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:46

  vitaliian написав:
  Trast написав:не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом,


Многие были в отпуске за свой счет или за минималку, для них даже 7к цена сейчас неподъемная. Первыми будут заполняться самые дешевые варианты

Лично мне ситуация напоминает тонущий Титаник, одни уже за бортом а другие едят в ресторане стейк и никуда не торопятся.

даай ещё про вот это "космические корабли бороздят просторы большого театра"
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21182
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:48

  vitaliian написав:
  Frant написав:Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!".
Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі.
Понти у жлобів - високо ціняться.
Це не шведи і не американці.

https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HqmQH.html

19к и ты киевлянин!

это самострой УКО, там в окно кстати видно Оранж сити, я там взял за 19 000 однуху 39 метров в 2017 году
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21182
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:57

  Унуноктий написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!".
Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі.
Понти у жлобів - високо ціняться.
Це не шведи і не американці.

https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HqmQH.html

19к и ты киевлянин!

это самострой УКО, там в окно кстати видно Оранж сити, я там взял за 19 000 однуху 39 метров в 2017 году

19к и ты киевлянин!
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3382
З нами з: 06.04.16
Подякував: 796 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:15

  vitaliian написав:..
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HqmQH.html
19к и ты киевлянин!

"Понаєхи" з укро-сіл - обожнюютись хвалитись, що вони кияни))) При тому, що зазвичай купляють найдешевше житло в пригороді. Ірпінь, Міла, Пінчуки, Гора, Мартусовка, Бориспіль, Бровари - це все "Київ". Зокрема, такий "понаєх"-"програміст" з Тернопільщини - живе в цоколі Бучі і "оточує Київ кавалірками"))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21389
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 2192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:17

  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:это самострой УКО, там в окно кстати видно Оранж сити, я там взял за 19 000 однуху 39 метров в 2017 году

19к и ты киевлянин!

Скорее - лох (зарегистрироваться по этому адресу будет невозможно).
Понимаю, что сотни тысяч покинули Киев во время карантина, но те, что остались, создают сейчас полный ПЦ на дорогах. Куда все едут? Все же остановилось и лежит.
airmax78
 
Повідомлень: 34560
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4044 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4014401540164017>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3013022
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13364
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 10638
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.