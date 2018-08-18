Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!". Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі. Понти у жлобів - високо ціняться. Це не шведи і не американці.
Frant написав:Понаєхи з українських сіл полюбляють хвалитись на малій батьківщині: "Ми купили квартиру в Києві, ми києвські!". Живуть десь в Броварах, Горі чи Мартусовці чи Пінчуках, чи в Мілі. Понти у жлобів - високо ціняться. Це не шведи і не американці.
"Понаєхи" з укро-сіл - обожнюютись хвалитись, що вони кияни))) При тому, що зазвичай купляють найдешевше житло в пригороді. Ірпінь, Міла, Пінчуки, Гора, Мартусовка, Бориспіль, Бровари - це все "Київ". Зокрема, такий "понаєх"-"програміст" з Тернопільщини - живе в цоколі Бучі і "оточує Київ кавалірками")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Унуноктий написав:это самострой УКО, там в окно кстати видно Оранж сити, я там взял за 19 000 однуху 39 метров в 2017 году
19к и ты киевлянин!
Скорее - лох (зарегистрироваться по этому адресу будет невозможно). Понимаю, что сотни тысяч покинули Киев во время карантина, но те, что остались, создают сейчас полный ПЦ на дорогах. Куда все едут? Все же остановилось и лежит.