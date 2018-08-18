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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4014401540164017

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 48
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
31%
15
знизяться на 10-25%
33%
16
знизяться на 25%-50%
17%
8
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:23

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:это самострой УКО, там в окно кстати видно Оранж сити, я там взял за 19 000 однуху 39 метров в 2017 году

19к и ты киевлянин!

Скорее - лох (зарегистрироваться по этому адресу будет невозможно).
Понимаю, что сотни тысяч покинули Киев во время карантина, но те, что остались, создают сейчас полный ПЦ на дорогах. Куда все едут? Все же остановилось и лежит.

Черговий недобуд, який дехто з рожевоокулярників - також не бачить:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:25

  airmax78 написав: Куда все едут? Все же остановилось и лежит.

квартиры по 19 покупать едут!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ho ... HCwkm.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:40

  vitaliian написав:
  airmax78 написав: Куда все едут? Все же остановилось и лежит.

квартиры по 19 покупать едут!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ho ... HCwkm.html

Там с 2005-го люди с этим домом мучаются, уже и адрес поменяли.
http://www.realtycomfort.kiev.ua/forum/ ... uki-32-/p1
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:42

  vitaliian написав:
  airmax78 написав: Куда все едут? Все же остановилось и лежит.

квартиры по 19 покупать едут!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ho ... HCwkm.html

Ну понеслась. Дело Васеньки живет.
airmax78
 
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