Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Trast написав:2 тільки здалися і вже сосуть комуналь
У Львові ситуація краще, бо там найчастіше ОСББ, а коли не всі зробили право власності на квартиру, то ОСББ не можна сформувати і комуналь на капає. Наразі, під час карантину, ситуація непогана.
Trast написав:3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?
Це ж у РП? Імхо, це там стандартна дохідність, краще ніж на депо в злотих під 1.5%. У мене по комерції випадає з доходу 6 місяців в цьому році. Тобто отримаю не 10%, а 5%. Але є домовленість з власником готелю про компенсацію цих 6 місяців в 21 році.
Trast написав:Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?
Trast написав:А що будете робити, бо я вже мав таку ситуацію і маю і зараз, коли із 8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити? Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?
Что вы будете делать, если у вас 6 маршруток (какие-то стоят в гараже, какие-то на обслуживании, какие-то на маршруте) и еще 2 закуплены. Одну автосалон привезет через неделю, на второй вы едете и салона. Что делать? Автобус едет, бензин палит, а дохода не приносит. Может стать на обочине, быстренько с телефона дать объявление на ОЛХ, все продать и купить поросят на выращивание?
Когда вы инвестировали, выбирали направление деятельности, у вас был бизнес-план. Который должен был оставлять некоторый запас прочности на форсмажоры. Теперь нужно просто ему следовать. Где-то считать прибыли, где-то фиксировать убытки.
По поводу вакантных квартир. Нужно считать, смотреть на локацию и уровень ремонта. Если худший вариант - дорогие квартиры с дорогим ремонтом, может и стоит их оставить в простое до сентября, хотя не факт. В остальных случаях я сдавал бы по чем дают. Фиксировал бы срок на 3-6 месяцев, брал бы большой залог, тщательно выбирал арендаторов. Даже небольшой доход лучше, чем ничего. Нормальный арендатор не так сильно изнашивает квартиру, как боятся. Шумный новострой для человека, который приходит домой только ночевать, это не проблема. Если средний сегмент или эконом, то тут нет сомнений. Рынок живой. Есть рыночная цена, нравится она вам или нет. В любом случае выход из недвижимости временно закрыт - не думаю, что сейчас можно что-то продать по реальной цене.
Trast написав:Влад ,а яка нерухомість у тебе є, щоб я правильно розумів крітерії твого капздеця?
Что-то типа стояка Круш, только не стояк и не круш. Есть советская вторичка, есть новострои, которые сдаются в аренду. Пенсионный фонд. Продавать в обозримом будущем ничего не собираюсь, покупать тоже, поэтому какие будут цены меня не слишком волнует. Конечно будет приятней, если будут как в Европе. Пусть и Восточной.
А що будете робити, бо я вже мав таку ситуацію і маю і зараз, коли із 8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити? Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?
Ридаю. Оце попадос. 8 квартир. Давай ще фактажу побіг за чіпсами
Унуноктий написав:это самострой УКО, там в окно кстати видно Оранж сити, я там взял за 19 000 однуху 39 метров в 2017 году
19к и ты киевлянин!
Скорее - лох (зарегистрироваться по этому адресу будет невозможно). Понимаю, что сотни тысяч покинули Киев во время карантина, но те, что остались, создают сейчас полный ПЦ на дорогах. Куда все едут? Все же остановилось и лежит.
метро так і не запустили?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/