Додано: Пон 25 тра, 2020 11:06

airmax78 написав: vitaliian написав: Унуноктий написав: это самострой УКО, там в окно кстати видно Оранж сити, я там взял за 19 000 однуху 39 метров в 2017 году это самострой УКО, там в окно кстати видно Оранж сити, я там взял за 19 000 однуху 39 метров в 2017 году

19к и ты киевлянин! 19к и ты киевлянин!

Скорее - лох (зарегистрироваться по этому адресу будет невозможно).

Понимаю, что сотни тысяч покинули Киев во время карантина, но те, что остались, создают сейчас полный ПЦ на дорогах. Куда все едут? Все же остановилось и лежит. Скорее - лох (зарегистрироваться по этому адресу будет невозможно).Понимаю, что сотни тысяч покинули Киев во время карантина, но те, что остались, создают сейчас полный ПЦ на дорогах. Куда все едут? Все же остановилось и лежит.

метро так і не запустили? метро так і не запустили?

