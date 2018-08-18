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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4015401640174018>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 49
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
31%
15
знизяться на 10-25%
33%
16
знизяться на 25%-50%
18%
9
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:40

  vitaliian написав:
  airmax78 написав: Куда все едут? Все же остановилось и лежит.

квартиры по 19 покупать едут!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ho ... HCwkm.html

Там с 2005-го люди с этим домом мучаются, уже и адрес поменяли.
http://www.realtycomfort.kiev.ua/forum/ ... uki-32-/p1
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:42

  vitaliian написав:
  airmax78 написав: Куда все едут? Все же остановилось и лежит.

квартиры по 19 покупать едут!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ho ... HCwkm.html

Ну понеслась. Дело Васеньки живет.
и можно также делать перепланировку квартиры и можно копать при желании погреб.

СЦУУУУУУКО....
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 25 тра, 2020 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:49

Є такі думки...
  Trast написав:2 тільки здалися і вже сосуть комуналь

У Львові ситуація краще, бо там найчастіше ОСББ, а коли не всі зробили право власності на квартиру, то ОСББ не можна сформувати і комуналь на капає.
Наразі, під час карантину, ситуація непогана.
  Trast написав:3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?

Це ж у РП? Імхо, це там стандартна дохідність, краще ніж на депо в злотих під 1.5%.
У мене по комерції випадає з доходу 6 місяців в цьому році. Тобто отримаю не 10%, а 5%. Але є домовленість з власником готелю про компенсацію цих 6 місяців в 21 році.
  Trast написав:Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?

Розкажіть усім, що ж робити, пліз!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:А що будете робити, бо я вже мав таку ситуацію і маю і зараз, коли із 8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?
Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?

Что вы будете делать, если у вас 6 маршруток (какие-то стоят в гараже, какие-то на обслуживании, какие-то на маршруте) и еще 2 закуплены. Одну автосалон привезет через неделю, на второй вы едете и салона. Что делать? Автобус едет, бензин палит, а дохода не приносит. Может стать на обочине, быстренько с телефона дать объявление на ОЛХ, все продать и купить поросят на выращивание?

Когда вы инвестировали, выбирали направление деятельности, у вас был бизнес-план. Который должен был оставлять некоторый запас прочности на форсмажоры. Теперь нужно просто ему следовать. Где-то считать прибыли, где-то фиксировать убытки.

По поводу вакантных квартир. Нужно считать, смотреть на локацию и уровень ремонта. Если худший вариант - дорогие квартиры с дорогим ремонтом, может и стоит их оставить в простое до сентября, хотя не факт. В остальных случаях я сдавал бы по чем дают. Фиксировал бы срок на 3-6 месяцев, брал бы большой залог, тщательно выбирал арендаторов. Даже небольшой доход лучше, чем ничего. Нормальный арендатор не так сильно изнашивает квартиру, как боятся. Шумный новострой для человека, который приходит домой только ночевать, это не проблема.
Если средний сегмент или эконом, то тут нет сомнений. Рынок живой. Есть рыночная цена, нравится она вам или нет. В любом случае выход из недвижимости временно закрыт - не думаю, что сейчас можно что-то продать по реальной цене.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:00

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав: Куда все едут? Все же остановилось и лежит.

квартиры по 19 покупать едут!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ho ... HCwkm.html

Ну понеслась. Дело Васеньки живет.
и можно также делать перепланировку квартиры и можно копать при желании погреб.

СЦУУУУУУКО....


я надіюсь Віталік придбає цю прекрасну оселю, і люди з цього п..ца, ой прекрасного незаконбуду нарешті перестануть перекривати дороги.

Віталік. На тебе вся надія! 3 квартири по ціні однієї в жк старт. таких пропозицій давно не було. Віталя, НАДА БРАТЬ!!!! :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:04

  Trast написав:
  Vlad442 написав:
  Trast написав:Влад ,а яка нерухомість у тебе є, щоб я правильно розумів крітерії твого капздеця?

Что-то типа стояка Круш, только не стояк и не круш.
Есть советская вторичка, есть новострои, которые сдаются в аренду. Пенсионный фонд.
Продавать в обозримом будущем ничего не собираюсь, покупать тоже, поэтому какие будут цены меня не слишком волнует. Конечно будет приятней, если будут как в Европе. Пусть и Восточной.

А що будете робити, бо я вже мав таку ситуацію і маю і зараз, коли із 8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?
Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?


:D :mrgreen:
Ридаю. Оце попадос. 8 квартир. Давай ще фактажу :D
побіг за чіпсами :D
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:06

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:это самострой УКО, там в окно кстати видно Оранж сити, я там взял за 19 000 однуху 39 метров в 2017 году

19к и ты киевлянин!

Скорее - лох (зарегистрироваться по этому адресу будет невозможно).
Понимаю, что сотни тысяч покинули Киев во время карантина, но те, что остались, создают сейчас полный ПЦ на дорогах. Куда все едут? Все же остановилось и лежит.

метро так і не запустили?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:11

  Первый написав:я надіюсь Віталік придбає цю прекрасну оселю, і люди з цього п..ца, ой прекрасного незаконбуду нарешті перестануть перекривати дороги.

Віталік. На тебе вся надія! 3 квартири по ціні однієї в жк старт. таких пропозицій давно не було. Віталя, НАДА БРАТЬ!!!! :mrgreen:

Между прочим это постапокалиптическое пристанище в дупе Голосухи пытаются продать па 855 баксов за метр. По цене, по которой 6 мес. назад стартовали продажи UNO City.
Что это, если не рОкета?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:20

  airmax78 написав:
  Первый написав:я надіюсь Віталік придбає цю прекрасну оселю, і люди з цього п..ца, ой прекрасного незаконбуду нарешті перестануть перекривати дороги.

Віталік. На тебе вся надія! 3 квартири по ціні однієї в жк старт. таких пропозицій давно не було. Віталя, НАДА БРАТЬ!!!! :mrgreen:

Между прочим это постапокалиптическое пристанище в дупе Голосухи пытаются продать па 855 баксов за метр. По цене, по которой 6 мес. назад стартовали продажи UNO City.
Что это, если не рОкета?


не злякайте Віталіка.
Дайте людині відчути себе киянином хоч пару секунд.

На вихідних походив по Рибальскай.

Ну таке... Із неявних косяків - ехо в дворі.

Зи. мешканці Варшавського і мешканці Рибальського - люди з різних країн. Варшавського рукасті пивні пузатіки, Рибалького - зожніки метросексуали :mrgreen:

до речі.Всім рекондую звернути увагу на перспективне неявне місце. Зробили дорогу вздовж річки почайни. І нереальні іпеня починають оживати.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 25 тра, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:22

  flyman написав:метро так і не запустили?


Запустили . Народу поки дуже мало . Черги в каси чи до автоматів . Маски . Поліція .
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