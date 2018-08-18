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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4015401640174018

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 49
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
31%
15
знизяться на 10-25%
33%
16
знизяться на 25%-50%
18%
9
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:26

  Puente написав:
  flyman написав:метро так і не запустили?


Запустили . Народу поки дуже мало . Черги в каси чи до автоматів . Маски . Поліція .

Только пригород еще не пускают, потому народу мало, завтра будет движуха.
https://news.liga.net/kiev/news/karanti ... v-stolitsu
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:28

Заинтересовался местностью, где можно вырыть погреб. Вопрос на вечер для Уну, как человека, хорошо знающего местный ландшафт. Что это такое?: https://www.google.com.ua/maps/place/Af ... d30.528194
https://embassy.mobytize.com/
Отмечено на гуглмэпс - я еще подумал, что за Embassy в таком месте?
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:48

  vitaliian написав:..
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... HqmQH.html
19к и ты киевлянин!

"Понаєхи" з укро-сіл - обожнюютись хвалитись, що вони кияни))) При тому, що зазвичай купляють найдешевше житло в пригороді. Ірпінь, Міла, Пінчуки, Гора, Мартусовка, Бориспіль, Бровари - це все "Київ". Зокрема, такий "понаєх"-"програміст" з Тернопільщини - живе в цоколі Бучі і "оточує Київ кавалірками"))) :mrgreen:
____________

Рокета КРЖН - тупо падає....
Її не рятують ні заробітчани, ні ІТшники...
Тому що ресурси держави вичерпуються.
"У 2020 році перекази заробітчан в Україну становитимуть 10 млрд доларів, що на 2 млрд доларів менше, ніж минулого року"

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3197706
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та - всілякі там Мишоловки чи Китаїви - це все-таки Київ ... А от якась така вул Генерала Матикіна мене завжди дивувала ...
Puente
 
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