Только пригород еще не пускают, потому народу мало, завтра будет движуха.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:26
Только пригород еще не пускают, потому народу мало, завтра будет движуха.
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:28
Заинтересовался местностью, где можно вырыть погреб. Вопрос на вечер для Уну, как человека, хорошо знающего местный ландшафт. Что это такое?:
Отмечено на гуглмэпс - я еще подумал, что за Embassy в таком месте?
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та - всілякі там Мишоловки чи Китаїви - це все-таки Київ ... А от якась така вул Генерала Матикіна мене завжди дивувала ...
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:36
молдавско/узбеко-таджикская модель экономики всегда отличалась неустойчивостью и на длинном периоде бесперспективна.
Фактом является то, что для многих риски батрачить за границей, при сравнивом доходе в Киеве, перевешивает перспектива там и остаться. Похоже на приговор
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
петропавловка ракетная
подумаешь встроенная ванная
красная цена этой квартиры 12куе
чем собственно борщаговка лучше коломыи или черткова?
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:47
Рокета КРЖН - тупо падає....
Її не рятують ні заробітчани, ні ІТшники...
"У 2020 році перекази заробітчан в Україну становитимуть 10 млрд доларів, що на 2 млрд доларів менше, ніж минулого року"
Джерело:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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